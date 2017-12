15 декабря 2017 г. Дэвид Присс | The Washington Post ЦРУ видоизменяет свои брифинги так, чтобы не сердить Трампа. Это хорошо Бывший аналитик ЦРУ Дэвид Присс в своей статье для The Washington Post комментирует свежий материал этого же издания, озаглавленный "Сомневаясь в данных разведки, Трамп обхаживает Путина и оставляет без внимания российскую угрозу" (см. The Washington Post рассказала о психологических мотивах Трампа не идти на конфликт с Путиным: он маргинал среди своих и хочет мира). По мнению Присса, в этом материале содержится много тревожных подробностей, но одна из них не настолько настораживает, как кажется непрофессионалам. Он имеет в виду тот факт, что разведчики специально для Трампа изменили методы проведения брифингов - то, как его знакомят с докладом "Ежедневное президентское резюме" (ЕПР). По мнению Присса, ЦРУ поступает правильно, подстраиваясь под потребности "необычного высокопоставленного клиента". Один отставной высокопоставленный сотрудник разведки сказал газете: "Разведданные, связанные с Россией, которые могут вызвать гнев у Трампа, иногда включаются только в письменный доклад и не упоминаются в устном". Присс комментирует: "С 1961 года, когда специально для президента Кеннеди впервые начали готовить доклады разведки, президенты по большей части обходились без официальных брифингов ЦРУ и просто читали доклад сами (либо обсуждали его с политическими советниками, а не с сотрудниками ЦРУ)". Но даже при регулярных брифингах нечасто обсуждались все темы, включенные в ЕПР: президент США ограничен во времени. "Каждый день приходится выбирать, на чем сделать акцент вслух, а о чем не говорить. Это не изъян, а элемент хорошо налаженного процесса", - пишет Присс. Он приводит еще одну цитату из материала The Washington Post: "опытный аналитик ЦРУ" "корректирует очередность [частей] в своей устной презентации и тексте, стараясь смягчить воздействие" на Трампа. Присс, проводивший ежедневные брифинги в президентство Джорджа У. Буша, пишет: "Я прочел это и подумал: "Ну да, само собой!" "В типичное ЕПР включаются несколько аналитических сообщений, часто освещающие весь земной шар. Руководство разведслужб и докладчики, проводящие брифинги, должны решать, какое сообщение поставить первым и как расположить остальные", - поясняет он. И перечисляет критерии отбора: "Какое сообщение, скорее всего, даст президенту информацию о том, что включено в его график на этот самый день? Как одно сообщение создает фундамент для усвоения ключевой мысли следующего? Есть ли какая-то слишком сложная или спорная тема, которая помешает даже перейти к остальным, если с нее начать?" "Встречаясь с нашими клиентами каждый рабочий день для интенсивной - часто напряженной - работы, мы, докладчики, начинали хорошо чувствовать, что годится для их индивидуального стиля познания. Если начать с какой-то щекотливой или спорной темы, это могло спровоцировать инстинктивную реакцию и омрачить обсуждение последующих тем. Например, если высокопоставленный американский чиновник сердился на то, как с ним недавно обошлось зарубежное правительство, на следующий день не следовало начинать брифинг с описания позитивных шагов этого правительства - лучше было подойти к этой теме мало-помалу", - говорится в статье. Присс предполагает: в случае Трампа докладчик "почти наверняка пытается "смягчить воздействие" ключевых суждений не в том смысле, что смягчает сами эти суждения, - он стремится, что они будут выслушаны и поняты. Как-никак, из материала газеты ясно, что ЦРУ не отказывается от своих выводов, что Россия пыталась вмешаться в прошлогоднюю кампанию в интересах Трампа. Ничто не свидетельствует, что докладчик изменял какие-то итоговые выводы, чтобы угодить президенту, или когда-либо воздерживался от включения в президентское ежедневное резюме тем, связанных с Россией". Источник: The Washington Post