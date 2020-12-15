Российская вакцина "Спутник" готова - но многие россияне предпочитают подождать

"В то время как Европа еще находится на этапе подготовки, в России людей уже вакцинируют от Covid-19. Однако, как показывает визит в центр вакцинации, спрос ограничен", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Нет" медсестры прозвучало вежливо, но категорично. "Просто так вы, конечно, не можете вакцинироваться!", - сказала она. Без заявки в пункте вакцинации одной из московских поликлиник делать нечего, при этом наплыва желающих в этот день незаметно: за шторой виднеются ноги одного-единственного пациента, в остальном же в коридоре царит пустота", - повествует журналист Андре Баллен.

"Поэтому тому, кто хочет сделать себе прививку, долго ждать не придется: Вячеслав получил первую дозу вакцины уже неделю назад, при этом он не врач и не учитель. Руководитель небольшой московской IT-компании подал заявку через онлайн-портал городского правительства. "Там я смог выбрать дату, о моей профессии меня никто не спрашивал", - говорит 34-летний мужчина, пожелавший, чтобы его фамилия не публиковалась в газете".

"Он также рассказывает о пустом центре вакцинации. Вся процедура с измерением пульса и температуры, а также заполнением анкеты об аллергиях и имеющихся заболеваниях продлилась час. В это время, по словам Вячеслава, он был единственным посетителем пункта вакцинации", - говорится в статье.

"В октябре вакцинироваться хотели только 23% россиян. Сейчас, согласно опросу близкого к Кремлю фонда "Общественное мнение", их уже 42%. При этом Россия входит в число стран, по которым пандемия коронавируса нанесла наиболее сильный удар. По данным российского оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего Covid-19 заболели 2,7 млн человек и более 47 тыс. россиян умерли от него".

"Данные статистического ведомства еще выше. Согласно им, по состоянию на конец октября умерло на 164 тыс. человек больше, чем в предыдущие годы. Сообщается, что 90% так называемой избыточной смертности связано с последствиями пандемии. В России до сих пор вирусом заражается много людей. (...) С помощью вакцинации Вячеслав хочет защитить своих пожилых родственников. По его словам, он заразится - это лишь вопрос времени", - пишет издание.

"Со стороны определить шансы и риски вакцины сложно. Хотя и существуют официальные данные об эффективности, они вызывают сомнения: 9 ноября министерство здравоохранения заявило об эффективности 90%. Лишь два дня спустя, после того, как такие же цифры представила компания Pfizer, участвовавший в разработке вакцины Российский фонд прямых инвестиций сделал ответный ход. Он сообщил о 92-процентной эффективности "Спутника". А когда американский производитель Moderna превознес свою вакцину с эффективностью 94,5%, производители "Спутника" ответили эффективностью свыше 95%", - отмечает издание.

"По крайней мере в случае с Вячеславом вакцина сработала, как ожидалось: его иммунная система отреагировала быстро и сильно. Уже вечером температура на градуснике подскочила до 39 градусов. "Я чувствовал слабость и озноб", - описывает он непосредственный эффект прививки. Однако на следующий день температура снова упала до 37 градусов, а на третий день он снова чувствовал себя нормально".

Незадолго до Нового года мужчине предстоит сделать вторую прививку. "В этом деле есть один недостаток: в новогоднюю ночь он не сможет чокнуться бокалом с шампанским - главный государственный санитарный врач России Анна Попова предписала привитым вакциной не употреблять алкоголь в течение двух месяцев. Вячеслав тем не менее доволен: он надеется, что таким образом он начнет 2021 год в здравом уме", - передает Handelsblatt.