Медленное продвижение европейцев к автономии в сфере обороны

"(...) Европейцы занимаются разглагольствованиями. Они понимают друг друга, когда речь заходит о росте напряженности в мире, угрозах или конкуренции со стороны России, Китая или Турции и о необходимости ответа со стороны Евросоюза. Но они не всегда сходятся во мнении, как достичь европейской обороны. "Европейский Союз должен стать сильнее. Точно так же рассуждают и крупные лидеры ЕС. Но некоторые, в том числе некоторые крупные страны, иногда производят такое впечатление, будто они хотят действовать в одиночку. Но мы должны действовать как единый блок", - выразил сожаление несколько недель назад премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш во время Рижской конференции. Он настаивал на необходимости сотрудничества с США и НАТО. И не упоминал Францию. Но заявления Эммануэля Макрона год назад о "смерти мозга" Североатлантического альянса или его перепалки с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (AKK) о "стратегической автономии" Европы не перестают вызывать реакцию", - пишет журналист Le Figaro Николя Барот.

"(...) Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибывает в Брюссель, где он впервые примет участие в заседании коллегии европейских комиссаров, - говорится в статье. "Это отражает растущее сотрудничество между НАТО и Евросоюзом", - отмечает один представитель организации. Его еще можно "улучшить", подчеркивала группа экспертов, которым от НАТО поручено высказать свои соображения о будущем Североатлантического альянса. "Усилия на уровне ЕС по достижению "стратегической автономии" должны развиваться в духе тесного взаимодействия с НАТО", - указывается в документе.

"(...) В министерстве вооруженных сил Франции преуменьшают разногласия с Германией, основным партнером страны после выхода Великобритании из ЕС. Однако Берлин и Париж, судя по всему, не разделяют одну и ту же точку зрения на "стратегическую культуру", - комментирует автор статьи. - В то время как AKK в газете Politico назвала европейскую стратегическую автономию "иллюзией", глава государства в интервью журналу Grand Continent ответил ей, указав на исторически "неверное толкование" со стороны министра... "Мы говорим об одном и том же, но по-разному ", - поясняют в министерстве вооруженных сил. Один высокий чин настроен менее восторженно: "С Германией ничего не предрешено".

"Европейская оборона выстраивается, но ее структура и ее функционирование еще предстоит определить. И Германия, несмотря на свою геополитическую и военную слабость, оказывает на нее большое воздействие. После "Брекзита" военный бюджет Германии (46,93 млрд евро) является самым большим в Европе, опережая Францию с ее 39,2 млрд евро в 2021 году. Теперь Берлин может навязывать промышленный и стратегический выбор", - пишет Le Figaro.

"Министр вооруженных сил Флоранс Парли в четверг должна переговорить с Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В ходе встречи они обсудят основные проекты двух стран. Символом сотрудничества и стремления к балансу стало сделанное Францией и Германией в понедельник объявление о двуглавом франко-германском руководстве группы KNDS, отвечающей за танк будущего. Француз Филипп Петиколен будет назначен председателем правления, а немец Франк Хаун - генеральным директором. Управление проектом возьмет на себя Берлин", - резюмирует Николя Барот.