После смертоносных стычек в Нагорном Карабахе режим прекращения огня оказался под угрозой

"(...) Кровь снова окрасила снег Нагорного Карабаха. Произошедшие в пятницу 11 декабря и субботу 12 декабря вооруженные инциденты высветили нерегулируемые области в кратком заявлении о прекращении огня, подписанном всего месяцем ранее между Ереваном, Баку и Москвой. В ходе наступления регулярной армии на очаг армянского сопротивления недалеко от до сих пор остававшегося незамеченным поселка Гадрут были убиты четверо азербайджанских военных. Силы обороны Нагорного Карабаха со своей стороны выражают сожаление по поводу шести раненых армянских военных", - пишет корреспондент​ Le Monde в Баку Поль Тавиньо.

"(...) Зона боевых действий, расположенная на территории Азербайджана, в течение 30 лет оставалась под контролем армянской сепаратистской Республики Нагорный Карабах, она представляет собой полосу горной территории, спускающуюся по диагонали от Лачинского коридора в юго-восточном направлении в сторону города-призрака Джебраил. Шесть деревень украдкой оставались под контролем Армении на территории, предположительно захваченной азербайджанской армией во время ее наступления на город-символ Шуши. Речь идет о зоне, "забытой" 1960 российскими миротворцами, задействованными для защиты армян Нагорного Карабаха", - говорится в статье.

"Нет стопроцентной ясности по поводу того, что произошло за последние несколько дней, но ситуация остается нестабильной, - указывает военный эксперт Роб Ли в своем аккаунте в Twitter. - Российских миротворцев недостаточно для того, чтобы прикрыть всю линию соприкосновения, и я не уверен, что армянские руководители (...) знают, где находятся все их военные".

"Несмотря на трудный доступ в этот обрывистый и заснеженный район, российские войска поспешили вмешаться, дабы предотвратить эскалацию, способную подпортить их имидж и, возможно, даже превратить хрупкое прекращение огня в новую кровавую баню. Дипломатичный​ ​ ​ командующий российскими миротворческими силами Рустам Мурадов в воскресенье не назвал виновных: "11 декабря (...) произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась".

"(...) В заявлении азербайджанского министерства обороны в воскресенье говорится, что "три армянских вооруженных отряда вместо того, чтобы покинуть территорию, в последние дни заняли боевые позиции". Баку перечисляет серию засад с 26 ноября, в которых были убиты четверо азербайджанских военных и был ранен один мирный житель. Ответные действия в пятницу и субботу охарактеризованы как "контртеррористическая операция". Два источника в Гадруте, один военный, а другой гражданский, сообщили Le Monde, что армянские "подпольщики" прячутся в лесных массивах и несут угрозу "партизанской войны" в регионе".

"(...) Ереван, со своей стороны, обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье, что Азербайджан воспользовался тем, что российские миротворческие силы "не были развернуты в районе сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района и атаковали их", - передает журналист.

"(...) Карты проведения миротворческой операции безжалостны, заявление о прекращении огня написано начерно, а обстановка неспокойна. Распространяемые в социальных сетях видеоролики о бесчинствах разжигают ненависть, а голоса, проповедующие примирение, редки или неслышны. Голос авторитарного президента Азербайджана Ильхама Алиева не побуждает складывать оружие. В субботу он сухо дал понять смиренно приехавшим к нему дипломатам Минской группы (французу Стефану Висконти и американцу Эндрю Шоферу), что они потерпели неудачу по всем пунктам. "Я часто слышал от вас (...), что у данного конфликта нет военного решения. Я ответил: есть! И история показала, что я был прав". Однако над Кавказом уже долго звучит эхо орудий, и разум побуждал найти политическое решение - только оно способно увековечить "военное решение", - резюмирует Поль Тавиньо.