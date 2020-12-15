Как микробиота кишечника распоряжается нашим настроением

"(...) Это еще один шаг вперед в понимании механизмов депрессии и еще одно свидетельство важной роли микробиоты кишечника в работе мозга. Исследователи из Института Пастера, Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) и Национального научно-исследовательского центра (CNRS) показали, что модификация микробиоты у мышей может стать причиной депрессивного состояния, в частности, вызывать коллапс эндогенных каннабиноидов в крови и на уровне мозга. Грегуар Шевалье (Институт Пастера, Inserm), первый автор статьи, опубликованной 11 декабря в журнале Nature Communications, и его коллеги также предполагают, что расстройства настроения у грызунов можно исправить, снабдив их бактериями, которых не хватает их кишечной флоре", - пишет Le Figaro.

"(...) В 2015 году Институт Пастера в Париже запустил обширную программу "Микробиота и мозг", в которой участвуют, в частности, нейробиологи, микробиологи и иммунологи. В рамках этой программы и проводились исследования, результаты которых опубликованы в Nature Communications, - указывает автор статьи Сандрин Кабю. - Ученые использовали модель непредсказуемого хронического легкого стресса (UCMS) на мышах. "Они подвергаются эквиваленту череды мелких ежедневных неприятностей: в один день их клетку затапливают, в другой день ее опрокидывают... - объясняет невролог Пьер-Мари Льедо, соавтор статьи, написанной совместно с иммунологом Жераром Эберлем. - С помощью такой модели, достаточно близкой к физиологии человека, грызуны становятся депрессивными, о чем свидетельствует поведение заброшенности, смирения во время тестов".

"Затем ученые "передали" эти депрессивные состояния здоровым животным с помощью простой трансплантации микробиоты кишечника, а затем изучили модификации этого состояния. В предыдущих экспериментах они обнаружили отсутствие выработки на этом уровне предшественников серотонина, нейромедиатора, дефицит которого участвуют в формировании депрессии", - описывает журналистка.

"На этот раз исследователи обнаружили, что изменение микробиоты вызывает резкое падение эндогенных каннабиноидов в крови, а также в мозге. Нехватка этих липидных метаболитов особенно ощущается в гиппокампе, ключевой области мозга, участвующей в формировании воспоминаний, и приводит к депрессии, - отмечает издание. "Все происходит так, словно оставшиеся кишечные бактерии непроизводительно расходуют эти метаболиты. Когда мы вводим недостающие пробиотики, здесь это бактерии Lactobacillus plantarum, то нарушения исправляются, - продолжает Пьер-Мари Льедо. - Следующий шаг - заставить искусственные бактерии напрямую производить недостающие метаболиты".