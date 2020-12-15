"Недооцененный вирус": как Германия осознанно скатилась к "коронавирусной катастрофе"

"На протяжении 10 месяцев свирепствует пандемия, на протяжении 10 месяцев немецкие политики спорят о мерах борьбы с ней. При этом эффективная профилактика застряла на полпути. Результатом стал второй жесткий локдаун", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Без малого две недели назад премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер сказал в интервью передаче Morgenmagazin на телеканале ZDF фразу, имеющую центральное значение для оценки текущего менеджмента Германии, направленного на борьбу с пандемией: "Мы недооценили этот вирус - все вместе".

"Расхожее мнение о том, что по прошествии времени все умнеют, банально не только во времена коронавируса, - отмечает автор статьи Кристоф Прантнер. - Политика в целом может оперировать лишь приближенными величинами. В борьбе с пандемией ей необходимо слушать вирусологов, а также экономистов, юристов, союзы пенсионеров или организаторов мероприятий. То, что в этом институционализированном балансе интересов не всегда можно реализовать максимально эффективные решения, естественно. Но даже самые большие трудности в поиске сбалансированной, принимаемой обществом терапии не оправдывают безответственность в профилактике".

"Возможно, вирус недооценили все, но даже в борьбе с таким недооцененным противником "в последние месяцы непозволительным образом не уделялось внимания профилактике, а спокойные месяцы лета не были использованы", сказал в разговоре с NZZ исследователь и медик из Бремена Герд Глэске. Также и министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, "вскипев от злости", что спустя 10 месяцев после начала пандемии наблюдается много постыдных упущений", - говорится в статье.

"В Германии все еще недостаточно мощностей для проведения тестов, стратегия их проведения хаотична. (...) Немецкое приложение для контроля за распространением вируса, возможно, является лучшим в мире с точки зрения защиты данных, однако оно практически непригодно для эффективной борьбы с пандемией. В домах престарелых и инвалидов по-прежнему регистрируется наибольшее число заражений, хотя с марта известно, что они являются "горячими точками" пандемии с особенно тяжелыми последствиями".

"Если и есть символический образ провала немецкой политики, то это школьники, которые вынуждены сидеть в классах с открытыми окнами в шапках, шарфах и теплых куртках, потому что одна из ведущих промышленных стран мира не смогла использовать лето и обеспечить работу школ, хотя бы мало-мальски соответствующую условиям пандемии", - указывает издание.

"Не из-за недооцененного вируса, а из-за этих упущений наряду с волной новых заражений на Германию обрушится огромная волна потерь - как человеческих, так и финансовых. В воскресенье министр финансов Олаф Шольц говорил о дополнительных 11 млрд евро в месяц, которые понадобятся для того, чтобы смягчить самые жесткие последствия коронавирусной катастрофы".

"Политики любят называть коронавирус "катастрофой". То, что ничего не было предпринято для ее сдерживания, тоже является катастрофой", - заключает NZZ.