"Расследование Der Spiegel и партнерских изданий раскрыло, какие агенты совершили покушение на российского оппозиционера Алексея Навального. Теперь немецкие политики требуют, чтобы Москва "объяснила все начистоту".

"Как минимум восемь агентов российской службы внутренней безопасности ФСБ участвовали в покушении. (...) Потерпевшие провал злоумышленники, вероятно, преследовали Навального на протяжении нескольких лет", - передает издание.

"Александр граф Ламбсдорфф, депутат от партии СвДП, занимающийся вопросами внешней политики, в разговоре с Der Spiegel назвал разоблачения по делу Навального сенсацией. По его словам, они доказывают, "что Россия нарушает не только международное право, но и собственную Конституцию". Тем самым "важные вопросы к Кремлю по делу Навального получают новый уровень приоритета", сказал заместитель главы фракции СвДП".

"Сообщество государств не может, бездействуя, наблюдать за тем, как Путин продолжает развивать свою программу химического оружия вопреки международным договорам и травит своих политических противников. Теперь Москва должна наконец дать согласие на независимое расследование ОЗХО и объяснить все начистоту. В путинской Москве свободная оппозиционная работа невозможна без угрозы для жизни. Поэтому правительство ФРГ должно предложить демократическим активистам в России политическое убежище и добиваться в ЕС отмены визового режима для молодых россиян", - заявил политик".

"Нильс Шмид, спикер фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам, сказал в разговоре с Der Spiegel: "Эти разоблачения пугают, но не удивляют. Они изобличают слабость режима, который с помощью репрессий хочет замаскировать нехватку перспектив на будущее для собственной страны".