15 декабря 2020 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Кремль хочет контролировать следующие выборы. Результат может быть не совсем таким, как он ожидает "По мере приближения России к парламентским выборам, запланированным на 19 сентября 2021 года, Кремль все больше обеспокоен повторением публичных унижений, понесенных им на прошлогодних выборах в Москве. Многие кандидаты от правящей партии "Единая Россия" проиграли политически неизвестным кандидатам - кандидатам-спойлерам или техническим кандидатам от менее крупных зарегистрированных партий - даже после того, как настоящие оппоненты были исключены из бюллетеней. Прошли те времена, когда режим Владимира Путина мог обеспечить доминирование своей партии с помощью традиционных методов, таких как принуждение государственных служащих, контроль над СМИ или устранение кандидатов от оппозиции", - пишет на страницах The Washington Post Владимир Кара-Мурза. "Все эти методы по-прежнему существуют, но, похоже, они больше не работают. (...) В этом контексте директива кремлевских политических менеджеров - якобы исходящая от самого Путина - кажется удивительным образом оторванной от реальности. Согласно репортажу уважаемого независимого новостного агентства "Медуза", высокопоставленные кремлевские чиновники заявили лидерам "Единой России" на недавней встрече, что Путин хочет, чтобы партия сохранила свое сверхбольшинство в две трети голосов на сентябрьских выборах, а это значит, что ей необходимо набрать не менее 300 450 мест в Государственной Думе, нижней палате российского парламента", - говорится в статье. "Эта директива (...) знаменует собой существенное изменение в стратегии режима. До недавнего времени план состоял в том, чтобы разбавлять протестное голосование множеством вновь созданных фейковых партий, обеспечивая при этом послушный парламент в любой комбинации одобренных Кремлем партий, составляющих нынешнюю Думу. (...) Как представляется, такого устройства уже недостаточно - и предполагаемая причина так же примечательна, как и сама директива. Согласно источникам "Медузы" в Кремле, сильная позиция "Единой России" (предположительно, с Путиным во главе списка) предназначена главным образом для того, чтобы продемонстрировать новой администрации Байдена в США "высокий уровень общественной поддержки" Путина. (...)", - указывает автор. "Проблема в том, что эта цель недостижима. Поскольку цифры "Единой России" в опросах колеблются в районе 30%, и многим ее кандидатам суждено проиграть в одномандатных округах благодаря успешной инициативе тактического голосования, инициированной оппозиционным лидером Алексеем Навальным, кажется, что нет жизнеспособного пути к сверхбольшинству. За исключением, конечно, самого грубого метода: вброса бюллетеней (...), - предполагает Кара-Мурза. - Кремлевские чиновники указывают, что недавно введенное трехдневное голосование - с бюллетенями, хранящимися ночью в офисах избирательных комиссий без независимого надзора - позволят им "плавно получать нужные показатели, корректировать их" (...)". "Важно то, что будет дальше, - говорится в публикации. - В последние годы по соседству с Россией - от Сербии до Грузии и Украины - крупномасштабные и очевидные фальсификации на выборах привели к массовым демонстрациям, которые часто свергали режимы, их срежиссировавшие. В самой России явные фальсификации в пользу "Единой России" на парламентских выборах 2011 года привели к беспрецедентным протестам против правления Путина. Тогда у режима было достаточно "остаточного напряжения", чтобы противостоять общественному давлению. Сегодня это может быть не так". "Аналитики прогнозировали массовые протесты в России в 2024 году, когда Путин, вероятно, будет добиваться нового срока (...). Изменение Кремлем плана выборов в Думу может сдвинуть стрелки часов вперед. И в сентябре испытанию подвернется не только стойкость российского гражданского общества, но и приверженность Запада своим принципам. На недавних слушаниях в Европейском парламенте Навальный призвал западных лидеров отказаться от признания результатов выборов в Думу, если оппозиционные кандидаты не будут допущены к участию в них. Выборы, призванные продемонстрировать Джо Байдену публичную поддержку, которой пользуется Путин, могут стать первым серьезным внешнеполитическим испытанием для следующего лидера США", - заключает Кара-Мурза. Источник: The Washington Post