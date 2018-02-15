Пострадавшие в результате американских авиаударов наемники находятся в российских военных госпиталях

"Множество российских наемников, раненных в результате американских авиаударов в Сирии, находятся в госпиталях министерства обороны, в то время как Кремль отрицает какую-либо официальную связь с ними", - передает Bloomberg.

"По словам двух человек, которые поддерживают с ними контакт, раненых доставили в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга", после того как при неудачной попытке атаковать базу поддерживаемых США сил в Дейр-эз-Зоре погибли 200 бойцов. "Число жертв растет, поскольку некоторые раненые умирают от полученных травм", - уточняют журналисты Генри Мейер и Степан Кравченко со ссылкой на одного из собеседников.

"По словам двух россиян, в атаке в Дейр-эз-Зоре участвовали сотни российских и украинских наемников, воевавших на стороне президента Сирии Башара Асада. Они рассказали, что бойцов не прикрывали с воздуха и у них не было мобильных средств ПВО, чтобы защититься во время боя", - сообщает агентство.

"Американский чиновник оценил число погибших в 100 человек, раненых - от 200 до 300, но затруднился сказать, сколько среди них русских. По сообщениям российских СМИ, Асад, возможно, нанял "Вагнера", чтобы отбить и охранять сирийские энергетические объекты в обмен на выгодные нефтяные концессии", - отмечается в статье.

"По словам одного из знакомых с ситуацией источников, в попытке взять базу штурмом участвовали около 600 бойцов с артиллерией и танками, в основном русскоязычные", - пишет Bloomberg.

Аналитик по Ближнему Востоку из РСМД Юрий Бармин сказал агентству: "Возможно, русские позволили этому нападению произойти, чтобы дать понять Асаду, что не следует ничего делать без согласования с Москвой".

"Как рассказали два чиновника из администрации Трампа, США использовали военную "горячую линию", чтобы связаться с российской стороной и предупредить, что они собираются нанести авиаудары. Русские впоследствии позвонили американским коллегам и спросили, закончились ли удары, чтобы атакующие войска могли забрать погибших и раненых, сообщили чиновники на условиях анонимности", - говорится в статье.