Китай ухватился за электросети Европы

Покупки ценных европейских предприятий Пекину больше недостаточно: Китай берет на прицел критическую инфраструктуру Европы, пишут Клаус Штратманн, Тилль Хоппе, Штефан Шойер на страницах немецкого издания Handelsblatt.

К критической инфраструктуре наряду с электролиниями относятся также электростанции, сети газо- и водоснабжения, телекоммуникационные сети и больницы. "Критическая инфраструктура - это кровеносное русло и нервная система каждой экономики. Является ли эта инфраструктура товаром, доступным любому инвестору? Стоит ли расценивать инвестиции в критическую инфраструктуру так же, как вложения в промышленные предприятия? С тех пор, как китайские компании систематически стали покупать доли преимущественно в предприятиях европейской энергосистемы, такие вопросы стали взрывоопасными в политическом смысле", - пишут журналисты.

Так, государственный концерн State Grid Corporation of China (SGCC, Государственная электросетевая корпорация Китая), вторая по величине компания мира, собирается приобрести 20% одного из ключевых предприятий электроснабжения Германии, системном операторе 50 Hertz (Transmission Control Centre). Это не единственный случай. Китайские компании также инвестируют в критическую инфраструктуру Великобритании, Греции, Португалии и Италии, особенно в сектор энергетики, отмечают авторы публикации.

"Мы не должны смотреть только на отдельный случай, мы должны держать в поле зрения общую картину. Тогда растущий интерес Китая именно к критической инфраструктуре, например, к электроснабжению, становится явным", - сказал в разговоре с Handelsblatt Кристиан Хирте, заместитель руководителя фракции ХДС/ХСС.

Специалисты придерживаются похожей точки зрения. "Китай уже сейчас оказывает значительное влияние на критическую инфраструктуру Европы, имея доли в многочисленных предприятиях", - заявил Йост Вюббеке, эксперт немецкого Института изучения Китая имени Герхарда Меркатора (Merics).

"За инвестициями в размере 20% уже скрывается стратегический интерес, в этом нет сомнений", - уверена Кора Юнгблут, на протяжении нескольких лет изучающая по поручению Фонда Бертельсманна экспансию китайских предприятий в Европе.

"Инвестиции SGCC и других государственных и окологосударственных китайских предприятий осуществлялись по систематическому образцу. Очевидно, что для китайцев речь идет о том, чтобы создать сетевую структуру", - уверен Вюббеке.

На протяжении нескольких месяцев Франция и Германия настаивают в ЕС на том, чтобы получить больше возможностей для противодействия, прежде всего, управляемым государством китайским инвесторам. Еврокомиссия в сентябре представила соответствующее предложение, согласно которому, страны-члены ЕС должны по крайней мере консультироваться друг с другом в случае, когда запланированная продажа предприятия в какой-либо стране может угрожать безопасности и общественному порядку в других странах, передает издание.

При этом решение должно оставаться за правительством соответствующей страны. Для критиков этого недостаточно: они опасаются, что влияние Китая во многих государствах, прежде всего в Южной и Восточной Европе, уже слишком велико для того, чтобы препятствовать этим инвестициям. Так, по словам дипломатов, Португалия, Греция и Венгрия не смогут себе позволить отказаться от китайских инвесторов, говорится в статье.