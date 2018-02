15 февраля 2018 г. Меган Рейсс, Яна Рогинска | The Hill Российский допинговый скандал - просто еще одна часть российской дезинформационной кампании "Скандалы вокруг российского допинга - не новость. Еще десятки лет назад советские чиновники создали систему, дававшую им возможность снабжать своих спортсменов стимуляторами без всяких последствий. Они обманывают мир и МОК как минимум с 1968 года и гордятся этим", - утверждают в The Hill сотрудницы американского аналитического центра R Street Institute Меган Рейсс и Яна Рогинска. "Соединенные Штаты не понимают, что эти допинговые скандалы просто часть более широкой дезинформационной стратегии, которую не только принимают, но и часто хвалят в российском правительстве", - говорится в статье. "Соединенным Штатам следует извлечь урок из текущего скандала, - убеждены эксперты. - В частности, им надо признать, что эти незаконные действия - часть более широкой кампании по подрыву Запада. Еще важнее то, что следует ожидать этих действий на легитимных в остальных отношениях площадках, в том числе Олимпиаде". "То, что в Соединенных Штатах называют "дезинформацией и пропагандой", в России может пониматься как "изобретательность, смекалка, ум и хитрость" лиц, принимающих решения в стране. Некоторые россияне видят в дезинформации не проблему, а достижение умной политики и умных политиков". Источник: The Hill