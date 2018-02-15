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15 февраля 2018 г.
15 февраля 2018 г.

Эллен Митчелл | The Hill

США уничтожили в Сирии российский танк и, по некоторым сведениям, убили трех человек

"Как сообщил во вторник начальник Центрального командования ВВС США, в минувшие выходные беспилотник США, действуя в порядке самообороны, уничтожил на востоке Сирии танк российского производства "Т-72", - пишет журналистка The Hill Эллен Митчелл.

"Генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Харриган сказал, что силы США в течение нескольких часов применяли беспилотники и бомбардировщики B-52 для ударов по бойцам после того, как попали под обстрел из танка", - говорится в статье.

"Мы обнаружили и увидели танк, который по нам выстрелил", - пояснил Харриган по видеосвязи с авиабазы в Катаре.

"Во вторник Fox News сообщило, что российский танк был уничтожен беспилотником американского производства MQ-9 Reaper, а три человека, находившихся в танке, были убиты", - напоминает издание.

"Харриган отказался утверждать, что люди в танке были россиянами", - подчеркивает издание.

"Не знаю, кто им управлял... Я просто не буду насчет этого теоретизировать", - сказал он.

С прошлой недели это второй удар сил США по бойцам, верным сирийскому президенту Асаду, пишет издание.

"Мы фокусируемся на одном противнике: ИГИЛ*, - сказал Харриган. - Мы не ищем ссор ни с кем другим. Но, как сказал на прошлой неделе Мэттис: "Если вы нам угрожаете, это будет самый длинный и худший день в вашей жизни".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Источник: The Hill


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