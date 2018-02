15 февраля 2018 г. Айкан Эрдемир, Мерве Таироглу | The Hill Как справиться с Эрдоганом: чему Вашингтон может поучиться у России "Президент России Владимир Путин знает, как обращаться с коллегами - авторитарными лидерами. Он непреклонно использует рычаги давления, чтобы добиться уступок. Это урок, о котором должен помнить госсекретарь Рекс Тиллерсон, когда встретится на этой неделе со своим турецким коллегой", - пишут в статье для The Hill сотрудники Фонда защиты демократии Айкан Эрдемир и Мерве Таироглу. Антиамериканизм в Турции зашкаливает, отмечают аналитики. Недавно Анкара пригрозила нанести удар по американским силам, находящимся в Сирии среди курдских бойцов. Министр иностранных дел Турции предупредил, что отношения с США "будут либо улучшены, либо разрушены окончательно". Наиболее острая причина раздора связана с тем, что США поддерживают в Сирии курдское ополчение - "Отряды народной самообороны", указывают эксперты. "Недавний соцопрос показывает, что подавляющее большинство граждан Турции видят в США главную угрозу для безопасности своей страны, а в России - ведущего союзника. Россия, которая в последние годы подрывала безопасность Турции во всех возможных отношениях - экономическом, политическом и военном, - тем не менее, получила от турецкого президента карт-бланш", - говорится в статье. "В то время как Эрдоган не упускает ни одной возможности огрызнуться на Вашингтон из-за его сотрудничества с "Отрядами народной самообороны" в борьбе против "Исламского государства"* в Сирии, он молчит по поводу связей России с сирийскими курдами", - пишут аналитики. Они указывают на то, что, хотя главе политического крыла "Отрядов народной самообороны" запрещено въезжать в США, в 2015 году его партия открыла представительство в Москве. "Великодушное отношение Эрдогана к России и враждебная риторика по отношению к США частично связаны с тем, что президент Турции понимает, что для военных вторжений в Сирию и особенно в Африн ему нужно благословение Москвы", - отмечают эксперты. "Однако более значимая причина неприкрытых двойных стандартов Анкары в отношении Вашингтона и Москвы - это разница в том, как США и Россия обращаются с Эрдоганом, - пишут авторы статьи. - Властный правитель Турции исходит из того, что США не дадут отпор его политике, используя свой арсенал "Глобального списка Магнитского", санкций и штрафов. Российский президент, с другой стороны, неизменно жестко играет с Эрдоганом. Следуя давнему подходу своей страны к южному соседу, Путин не испытывает никаких угрызений совести насчет вреда безопасности Турции, когда Анкара бросает вызов его намерениям". Когда Турция сбила российский самолет, Путин не только ввел санкции на экспортную продукцию Турции, но и пресек поток туристов из России, жизненно важный для турецкой экономики. Затем он выдвинул в ООН обвинения о закупках Турцией нефти у ИГИЛ*. И вскоре Эрдоган обнимал Путина на встрече в Санкт-Петербурге, называя его "мой дорогой друг", пишут аналитики. "Пока США, в отличие от Путина, продолжают потворствовать Эрдогану, им не следует ожидать большого уважения или сотрудничества со стороны своего неуправляемого партнера. Как ни парадоксально, чтобы вернуть Турцию, Вашингтон может многому научиться, глядя на то, как с Эрдоганом общается Путин", - подчеркивают Эрдемир и Таироглу. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Hill