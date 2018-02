Район "красных фонарей" в Амстердаме скоро может уйти в историю - и вот почему

Де Валлен, печально известный район "красных фонарей" в Амстердаме, находится под угрозой, пишет Джули Биндел, автор книги "Использование проституции в корыстных целях: уничтожая миф об индустрии секса" (The Pimping of Prostitution: Abolishing the Sex Work Myth), в статье для Independent.

"Многие его витринные бордели, в которых женщины выставлены напоказ, как туши животных, для утехи секс-туристов, закрываются. Многие зоны легальной уличной проституции закрываются по всей стране, и скоро все они прекратят действовать", - сообщает она. "На данный момент в голландском Сенате на рассмотрении находится законопроект, который в случае его принятия сделает уголовным преступлением действия клиентов проституток, если они платят за секс с женщиной, ставшей жертвой торговли людьми, используемой сутенерами или принуждаемой к этому какими-либо другими способами", - говорится в статье.

"Эти изменения стали результатом активного движения за отмену продажи секс-услуг, появившегося в Голландии", - отмечает автор.

Голландцы легализовали свою индустрию борделей в 2000 году. Правительство обещало, что результатом этого будет безопасность для женщин и конец торговли людьми. Но произошло противоположное, утверждает Биндел.

"Нелегальная и нелицензируемая продажа секс-услуг расцвела при новом законодательстве, ввоз секс-рабынь резко возрос, спрос растет, и женщины уж точно не находятся в более защищенном положении, чем когда сутенерство было незаконным", - говорится в статье.

Я ездила в Голландию в течение 15 лет, исследуя последствия легализации проституции, поясняет автор. Я опрашивала клиентов проституток, женщин в борделях, сутенеров и лоббистов легализации проституции, пишет она.

Йоланда Бур - старший прокурор, специализирующийся на делах, связанных с торговлей людьми. За последнее десятилетие Бур имела дело более чем со 100 такими случаями в Амстердаме. "Были случаи, когда девушку насиловали ее сутенеры и угрозами вынуждали ее работать в витрине. Женщины не могут свободно сообщить о том, что что-то идет не так. Но, конечно, они улыбаются, потому что, если ты не будешь это делать, то не получишь клиента", - говорит Бур.