15 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Запад не на шутку озабочен новым образом России В США обсуждают меры борьбы с "российским вмешательством в американскую демократию", Великобритания обвиняет россиян в "безрассудной и разрушительной" кибератаке посредством вируса NotPetya. В сообщениях о встрече министров стран-членов НАТО подчеркивается, что после аннексии Крыма Россия больше не является "партнером": требуется сдерживание путем "устрашения". Эксперт из Института Брукингса предлагает отказаться от дальнейшего расширения НАТО. "Одно из самых опасных заблуждений по поводу российского вмешательства в американскую демократию заключается в том, что оно началось и закончилось вместе с президентскими выборами 2016 года", - пишут экс-глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс и бывший заместитель директора АНБ Рик Леджетт в The Washington Post. "Все должны признать единодушное заключение разведывательного сообщества о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года", - считают авторы и призывают администрацию Трампа и Конгресс "немедленно сделать четыре шага". 1. Администрация должна выпустить декларацию: "США рассматривают любую попытку другого государства повлиять на наши электоральные процессы скрытыми или нелегальными способами как атаку на фундаментальные основы нашей системы управления. Мы не потерпим подобных действий и оставляем за собой право отвечать". 2. "Конгресс должен рассмотреть возможность законодательно оформить определение администрацией Обамы электоральных систем как жизненно важной инфраструктуры". 3. Следует "учредить межведомственную целевую рабочую группу для борьбы с попытками повлиять из-за рубежа на наши демократические институты и процессы". 4. "Наконец, администрация Трампа должна принять меры к тому, чтобы у правительства США были полномочия, необходимые для сдерживания иностранных сил, участвующих во враждебных кампаниях влияния и кибероперциях", - заключают авторы. "Экстраординарный шаг, который, вероятно, спровоцирует "огненную бурю" в дипломатии", - так характеризует The Daily Mail заявление МИДа Великобритании, обвиняющее Кремль во "вредоносной киберактивности". Речь идет о прошлогодней кибератаке, мишенями которой "были финансовый, энергетический и правительственный секторы Украины", однако "она была спланирована так, чтобы распространиться шире, и в июне затронула другие европейские и российские фирмы", утверждает издание. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сказал в интервью газете: "Мы вступили в новую эру ведения войны, сделавшись свидетелями разрушительного и смертоносного смешения обычной военной мощи с злокозненными кибератаками. Россия рвет в клочья свод правил, подрывая демократию, разрушая, посредством ударов по ключевой инфраструктуре, то, что дает людям работу, а также превращая информацию в оружие. Мы должны быть готовы к противодействию этим жестким и нарастающим угрозам". Лорд Ахмад Уимблдонский, заместитель министра иностранных дел, ведающий кибербезопасностью, заявил: "Правительство Соединенного Королевства считает, что российское правительство, а конкретно российские Вооруженные силы, несут ответственность за разрушительную кибератаку (вируса) NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение к суверенитету Украины. Ее безрассудное осуществление сорвало работу организаций по всей Европе". Журналистка комментирует: "Его высказывания намекают, что британские разведслужбы раскопали доказательства, указывающие на причастность российских военных". НАТО на встрече министров обороны 29 стран-участниц, которая пройдет 14-15 февраля в Брюсселе, рассмотрит щекотливую проблему реформирования командных структур альянса, пишет корреспондент Le Figaro Натали Гибер. Досье кажется очень техническим, но на самом деле оно в высшей степени политическое. Эта "регулировка" - "самая серьезная со времен окончания холодной войны", по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, - была предложена ответственными военными руководителями и нацелена на повышение эффективности альянса в случае кризиса высокой интенсивности. "Проще говоря, на то, чтобы лучше удерживать противника от нападения путем устрашения и отвечать на новые угрозы, исходящие от отдельных государств, в первом ряду которых стоит Россия", - поясняет журналистка. Российские военные учения "Запад" (сентябрь 2017 года) были расценены альянсом как "подготовка к большой войне против врага, обладающего паритетом", как отмечал председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Усиление обороноспособности НАТО, ускорившееся после аннексии Крыма в 2014 году, прежде всего касается войск, оснащенных обычным оружием, ядерного боевого порядка и офицерского состава, говорится в статье. События торопят американский генерал Кертис Скапаротти, верховный главнокомандующий центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), и французский генерал Дени Мерсье, главнокомандующий штабом НАТО по трансформации (SACT). В их представлении Россия больше не является "партнером", каким ее позиционировали в 2002 году, в момент создания совета НАТО-Россия. Кроме того, переворот в военных обязательствах произвели "Арабская весна" и исламский терроризм. Миграционные потоки, северокорейские ядерные разработки и военные успехи Китая также имеют последствия для НАТО. В 2018 году речь идет о том, чтобы поднять НАТО "на уровень максимального усилия", дабы сделать альянс более устрашающим. Необходимо обеспечить безопасность Крайнего севера и Атлантики, где российская военная активность на подъеме, передает автор статьи. Нужно вести деликатные переговоры с Турцией. Государственные канцелярии убеждены, что, несмотря на свое членство в НАТО, Анкара уже подписала пакт об обороне с Москвой, говорится в статье. Еще одна проблема: "поддержка, касающаяся всех родов войск" (joint fires), то есть совместные операции по нацеливанию ударной силы, кибератак и дезинформации. Россия успешно применяют нечто подобное начиная с 2014 года. План НАТО предполагает создание подразделения при SACEUR в Бельгии, которое объединит все, что делают различные страны в этой сфере, пишет Гибер. Тот, кто хочет преодолеть конфликт между НАТО и Россией, должен подумать над новыми сценариями отношений, пишет в Sueddeutsche Zeitung эксперт в области оборонной и военной политики из Института Брукингса (США) Майк О'Хэнлон. Эти сценарии могут подразумевать отказ НАТО от принятия новых членов и весомые гарантии для нейтральных государств. "Отношения между США и Россией обречены быть плохими, пока у власти находится Владимир Путин - а он, судя по всему, сохранит за собой президентский пост до 2024 года. К тому же команда специалистов по оборонным вопросам президента Дональда Трампа уверена в том, что Америка и ее союзники находятся в состоянии затяжной геостратегической конкуренции с Россией", - пишет О'Хэнлон. Автор публикации советует искать "пути, которые позволят избежать вероятности прямого военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией". Он считает, что "расширение НАТО зашло слишком далеко". В статье говорится о необходимости создания новой архитектуры безопасности для Восточной Европы, которая не предусматривает членства в НАТО Украины или Грузии. Путин, со своей стороны, "должен урегулировать территориальные разногласия с соседями и остановить агрессивные действия, направленные против них", а также признать их право вступать в другие союзы государств, в том числе в ЕС. При всем при этом, подчеркивает автор, "следует демонстрировать жесткость в ответ на агрессивное поведение России в других частях света". "Кто-то может возразить, что в таком случае Украина, Грузия и другие страны будут отданы на откуп России. Ерунда, - утверждает автор. - На деле эти государств уже сегодня игнорируются политиками. НАТО обрисовало Грузии и Украине в 2008 году перспективу по вступлению, однако не указало сроков. (...) Гарантий безопасности на текущий период этим странам предоставлено не было". Возможности по расширению НАТО, прописанные в Уставе альянса, никогда не задумывались как безоговорочные и универсальные: там говорится, что расширение возможно, если новые члены "могут способствовать укреплению безопасности североатлантического пространства", указывает эксперт. "Россия должна вывести свои войска из тех стран, в которых их присутствия никто не хочет, - говорится далее. - Если это произойдет, можно будет снять существующие санкции. К крымской проблеме нужно подходить очень деликатно - можно продолжать отказываться признавать российскую аннексию, однако по большому счету нужно все оставить как есть". "Конечно, президент Путин может быть не заинтересован в реализации этой идеи", поскольку "напряженность в отношениях с Западом нужна ему для укрепления поддержки внутри страны", говорится далее. "Политика расширения действительно привела к тому, что во многих частях Центрально Европы установилась демократия и стабильность, но не стоит забывать, что все вопросы по расширению решались в ходе интенсивных консультаций с Москвой", - отмечает О'Хэнлон. "Ясно одно: в сегодняшних плохих отношениях между Россией и НАТО виноват Путин, а не альянс. Но это не означает, что политику надо переключить в режим автопилота", - резюмирует эксперт. Также по теме: Доклад: российские боты разжигали межрасовую напряженность в ходе протестов в Миссури в 2015 году (The Washington Times)