Макабрическое упражнение: сможете ли вы припомнить предыдущий (до Паркленда) случай стрельбы в школе?

"Если бы в среду днем вы начали набирать в Google слова "стрельба в школе", то могли бы заметить, что автоматика предвосхитила следующее слово - "сегодня", - пишет Los Angeles Times в редакционной статье. "Значит, даже бескровные алгоритмы Google признают: когда пытаешься найти информацию о недавней стрельбе в школе, поле поиска необходимо сузить. Потому что люди еще ищут сведения о стрельбе в школе, случившейся на прошлой неделе. И о том, что случилось до этого", - говорится в статье. С начала 2018 на территории учебных заведений в США случилось не менее шести инцидентов со стрельбой, в которых пострадал хотя бы один человек. В том числе бойня в Паркленде, штат Флорида, в ходе которой погибли, по официальным данным, 17 человек.

"Когда эпидемия перестает быть эпидемией и превращается просто в базовую составляющую обычной жизни?" - вопрошает газета и просит читателей вспомнить, когда в американских школах был предыдущий "массовый инцидент со стрельбой, при котором было ранено не менее четырех человек". "Случаев стрельбы в школах было столько, что для ответа на, казалось бы, легкий вопрос, требуется некоторое усилие", - с сожалением констатирует издание.

"Наша культура - это культура насилия, она разобщена, она приветствует огнестрельное оружие", - говорится в статье. "Иначе мы не сидели бы перед телевизором, гадая, каким будет окончательное число погибших. С болью в сердце при виде родителей, потерявших своих детей. С бессильной яростью", - пишет издание.

"Такова сегодня Америка - кровавая страна. Стрельба во Флориде тоже отступит в прошлое, как уже отступили случаи в Колумбайн, Сэнди-Хук, колледже Санта-Моники и т.д. и т.п. - все эти истории растворились на периферии американской коллективной памяти, и ничего не было предпринято. Мы - такие. До тех пор, пока не примем окончательное, энергичное, эффективное решение не быть такими", - заключают авторы статьи.