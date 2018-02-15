Оборонная ось Вашингтон-Анкара на грани разрыва

Военная поддержка, оказанная США сирийским курдам, вызывает гнев у Турции. Кризис доверия углубляется, пишет корреспондент французской газеты Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

Турция, несомненно, станет самым трудным этапом в ближневосточном турне госсекретаря США Рекса Тиллерсона, ожидаемого в Анкаре 15-16 февраля. Его визит происходит в контексте острой напряженности между двумя союзниками по НАТО, как никогда расколовшимися на поле боя в Сирии, говорится в статье.

Из Кувейта, где он находился 13 февраля на встрече, посвященной восстановлению Ирака, Тиллерсон сокрушался по поводу того, что наступление турецкой армии в районе Африна (северо-запад Сирии) вынудило курдские войска, являющиеся союзниками США, отвлечься от борьбы против ИГИЛ*, совершив обход и "направившись в сторону анклава", с тем чтобы оказать поддержку своим атакуемым братьям, передает автор.

С точки зрения Анкары, американская помощь "Сирийским демократическим силам" (FDS), где командуют бойцы курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), - это удар ножом в спину, поясняет корреспондент.

С самого начала своего наступления Турция предупредила, что далее ее армия может продвинуться до Манбиджа, говорится в статье.

"Вашингтон намерен продемонстрировать, что существуют лимиты толерантности в отношении Турции, и этим лимитом является Манбидж", - поясняет аналитик вашингтонского Брукингского института Омер Таспинар.

"Либо мы улучшим наши отношения, либо они полностью разрушатся. Мы хотим поступков, а не обещаний. Вот что мы скажем Тиллерсону", - заявил в понедельник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Москва, ставшая новым стратегическим партнером Анкары, не теряет возможности подлить масла в огонь разногласий с Вашингтоном. "Американцы действуют путем создания некоего квазигосударства на крупной части сирийской территории - на восточном берегу Евфрата вплоть до иракской границы", - заявил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Турецкое общественное мнение, охваченное "севрским синдромом" - по названию Севрского договора, оформившего расчленение Османской империи, - с легкостью дает себя убедить в правдоподобии такого сценария, при котором американцы хотят создать курдское государство на севере Сирии, указывает Жего.

Между двумя союзниками времен холодной войны список упреков довольно длинный. После неудавшегося путча в Турции 15 июля 2016 года США, помимо прочего, отказались экстрадировать проповедника Фетхуллаха Гюлена, поселившегося в Пенсильвании с 1999 года. Находящийся в добровольном изгнании имам, который сначала был излюбленным партнером Эрдогана, а потом стал его самым заклятым врагом, обвинен Анкарой в подготовке неудавшегося путча, напоминает журналистка.

В Вашингтоне страх "потерять Турцию" никогда еще не был столь "близок к своей реализации", пишет Николас Данфорт, аналитик вашингтонского Bipartisan Policy Center. Эксперт делает вывод о том, что Турция не идет ни к Западу, ни к Востоку, а стремится к изоляции.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.