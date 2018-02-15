Об исламе, который травмирует Францию

Очевидно, что общественные волнения из-за дела франкоязычного швейцарского богослова египетского происхождения Тарика Рамадана, обвиненного в сексуальных преступлениях, или отстранение от участия во французском конкурсе "Голос" певицы сирийско-турецкого происхождения Меннель Ибтиссем за посты пропалестинского содержания в соцсетях лишь подтверждают то, что ислам овладевает политическими и интеллектуальными дебатами во Франции, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

Перейдем к большому вопросу: что делать? Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche предложил провести новую реформу - заложить фундамент всей организации ислама во Франции в первой половине 2018 года. "Один вопрос касается организации. Другой - отношений между исламом и Республикой", - считает он. Но как насчет французских мусульман или французов мусульманской культуры? Как в светской Франции, подточенной пристрастием к проклятиям, успешно построить такое будущее, при котором миллионы "галлов-мусульман" (это выражение я услышал, когда проводил расследование по делу Тарика Рамадана) могли бы говорить об этом с "гордостью"? Все заключено в слове "гордость". Ислам травмирует Францию, потому что часть ее населения не хочет слышать "гордый" голос ислама в республиканском ансамбле, полагает автор статьи.

"В этом контексте следует приветствовать работу Фонда французского ислама, возглавляемого Жаном-Пьером Шевенманом. Организация финансирует стипендии и выставки, сотрудничает с французскими скаутами-мусульманами и недавно подписала соглашение с Национальным научно-исследовательским центром Франции об исследованиях в области изучения ислама. Фонд маргинальный? Элитарный? Допустим. Но французские интеллектуалы должны за него порадоваться. Также как им следовало бы - особенно преподавателям - громогласно возразить, когда из пристрастия к скандалам и теориям заговора придирки к отдельным высказываниям молодой 20-летней женщины, привлеченной лучами софитов "Голоса", превращают ее в пособницу талибов и ИГИЛ*!" - пишет Верли.

Проблема ислама во Франции связана с аспектом безопасности. Как выявить радикалов? Как помешать такому мастерству скрывания мыслей, как "такия" ("благоразумное скрывание своей веры", один из руководящих принципов шиизма. - Прим. ред.)? Центральный и невероятно сложный вопрос, полагает журналист.

Сегодня ислам во Франции является политической, социальной, культурной, воспитательной данностью. Что, безусловно, предполагает для французских мусульман вовлечение в секуляризм. Но, прежде всего, необходимо взаимоприемлемое согласие на это, заключает Верли.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.