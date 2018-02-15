Сомнительный Петро Инкогнито

Страна бедствует, а ее президент проводит отпуск на Мальдивах: на Украине растет разочарование президентом Петром Порошенко, который начинал свою политическую деятельность в роли реформатора. Для него имеют значение только деньги? - пишет Кристиан Эш, журналист Der Spiegel.

"Зачем вести одну жизнь, если можно позволить себе две? Вероятно, так подумал Петр Порошенко, когда полетел в отпуск в начале года. Пока украинское телевидение показывало, как президент с женой и детьми отмечал православное Рождество, семья Порошенко в действительности проводила отпуск на Мальдивах. (...) А так как никто не должен был узнать об этом, Порошенко путешествовал под вымышленным именем: Петро Инкогнито", - повествует журналист.

"Ровно четыре года прошло после Евромайдана в Киеве, но ни сограждане Порошенко, ни его партнеры за границей все еще не знают, с кем имеют дело: с президентом, который намерен проводить серьезные реформы, как он обещал после победы на выборах в мае 2014 года, или с бизнесменом, который использует должность прежде всего для обогащения?" - говорится в статье.

"Порошенко собирался вести страну на Запад, (...) обещал прозрачность и реформы, а также быстрое окончание войны в Донбассе. Спустя четыре года война продолжает бушевать, реформы застопорились, доходы резко сократились", - утверждает Эш.

"Запад, приветствовавший протесты на Майдане, также разочарован тем, что Порошенко очень неохотно ведет борьбу с коррупцией", - отмечает автор. Прошло четыре года после свержения Януковича, но ни один высокопоставленный чиновник не был осужден за коррупцию.

"Порошенко не хочет реформ? И, если это так, то чего он хочет? На этот вопрос есть разные ответы, смотря кого спрашивать", - продолжает корреспондент.

Так, по мнению Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии и украинского политика без паспорта, Порошенко жаждет денег, все остальное для него не имеет значения. "Его идея звучит так: деньги. Реформы для него просто пиар. Деньги - вот что реально", - говорит Саакашвили.

"Не было ли наивным ожидать от миллиардера, что он сможет побороть коррупцию на Украине? Да еще и от того, кто некоторое время служил министром экономики при коррумпированном президенте Януковиче?" - задается вопросами автор статьи.

"Общество ошиблось в нем, так же, как и я", - говорит Сергей Лещенко, депутат парламента и журналист, занимающийся расследованиями. "Вместо того чтобы проводить реформы, Порошенко консолидировал свою власть и обогащался", - уверен Лещенко.

Если для Порошенко имели значение только деньги, то почему он в обоих протестах так открыто поддерживал демонстрантов? - задается вопросом депутат Игорь Грынив, имея в виду "оранжевую революцию" и Евромайдан.

Для выборов 2014 года Грынив провел исследование на тему того, какое впечатление производит Порошенко на избирателей. Для этого он спрашивал, с каким автомобилем они ассоциируют кандидата. Результат Порошенко: трактор. "Люди ждали от Порошенко радикальных действий. Тогда они купили "рабочую" машину, а не революционный гаджет!" - отмечает политик. Сегодня граждане говорят о Порошенко иначе - они сравнивают его с автомобилем, который больше не на ходу, говорится в статье.

"Порошенко, по словам Грынива, остался в большой степени бизнесменом - прежде всего это касается его манеры принимать решения и ставить цели. Ему следовало бы объяснить украинцам, куда он хочет вести страну. Но он не может этого сделать. Он мыслит слишком мелко. Вместо этого он занят консолидацией своей власти. И здесь опасность представляют новые антикоррупционные организации", - говорится далее.

Например, должен был появиться специальный суд, который будет заниматься крупными коррупционными делами, - этого хочет Запад и это обещал Киев. Однако Порошенко с успехом тормозил его создание. Он боится потерять контроль над юстицией. Не только Порошенко, но и вся элита боится новых структур, пишет Эш.

"Нельзя сказать, что при Порошенко не было реформ, - признает журналист, упоминая, к примеру, децентрализацию государственных финансов, закрытие пришедших в упадок банков и другие преобразования. - Но все идет слишком медленно".

"И чем меньше проводится реформ, тем патриотичнее звучат заявления о борьбе с Россией и сепаратистами и тем чаще президент появляется в камуфляжной форме в качестве верховного главнокомандующего. Кто знает, может быть, до выборов 2019 года Порошенко еще посетит идея, что ему, собственно, делать со своим постом и со своей страной", - пишет Эш в заключение.