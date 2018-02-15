Президент Косово: "У антизападных идеологий здесь нет никаких шансов"

ЕС должен пересмотреть свою "медлительную" политику по вступлению новых членов, заявляет в интервью немецкой Tageszeitung президент Косово Хашим Тачи. Страна целиком и полностью стоит на стороне западного мира, и ситуация в Косово заметно улучшилась, заверяет собеседник немецкого издания.

Президента Косово удивляет тот факт, что, согласно плану Еврокомиссии по интеграции Западных Балкан, в ЕС до 2025 года должны войти сначала Сербия и Черногория. "За последние 10 лет Косово многого добилось в сотрудничестве с ЕС и международным сообществом. (...) Нас признали государством 115 стран, мы представлены в 200 международных организациях. Мы постоянно работаем над улучшением своих международных позиций. В экономическом плане тоже все идет в гору: за последние годы мы добились роста экономики в 4%. Кроме того, мы продолжаем надеяться на евроатлантическую интеграцию. Но, к сожалению, мы страдаем от того, что Россия, используя свою власть в Совбезе, препятствует вступлению Косово в ООН. Помимо этого, Косово до сих пор не признали пять членов ЕС, в том числе Испания", - говорит Тачи и указывает на то, что работа над улучшением ситуации в стране продолжится.

"Антизападные позиции и идеологии не имеют ни малейшего шанса в Косово (...), - подчеркивает собеседник taz. - Мы бы хотели, чтобы ЕС пересмотрел свою медлительную политику, и мы могли бы продолжить процесс интеграции как в ЕС, так и в НАТО".

Как подчеркивает в беседе с немецким изданием Хашим Тачи, "сербы, проживающие в Косово, интегрированы в институты, действующие в стране, это касается и правительства, и общин. Нам удалось провести демократические выборы в сербоязычных областях к северу от Митровицы. (...) Отдельного государственного образования сербов в составе Косово не будет".

"Россия может влиять на Сербию, однако мы твердо стоим на стороне западного мира и США. Тем не менее, мы хотим хороших отношений с Россией. Если она признает Косово, это может положительно отразиться на мирном процессе", - отмечает в заключение Тачи.