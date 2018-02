15 февраля 2018 г. Ури Фридман | The Atlantic Сирийская война никогда не была более интернациональной "Если грядущая победа над ИГИЛ* и силами повстанцев в Сирии должна была положить конец тамошнему семилетнему конфликту, то об этом никто не уведомил Иран, Израиль, Турцию, Россию и США", - пишет журналист The Atlantic Ури Фридман. "Это не просто еще один взрыв насилия в кажущейся бесконечной войне. Это конфронтация двух крупнейших военных держав в мире, Америки и России, двух членов НАТО, Америки и Турции, и заклятых врагов, Израиля и Ирана", - отмечает автор. "Эта война никогда не была настолько интернациональной, какой она стала сейчас... Знаю, ее всегда изображали как таковую, но это никогда не было так в реальности", - говорит Файсал Итани, эксперт Atlantic Council (Вашингтон). "Мы переходим от гражданской войны в Сирии к сирийской войне", так же как гражданская война в Ливане превратилась в международное соперничество за ливанскую территорию в 1970-х и 80-х, утверждает Эндрю Тэблер, эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики. "Теперь Асад, при поддержке Ирана и России, возобладал над оппозицией. Но ни одна из этих зарубежных сил не удовлетворена статус-кво. В результате каждый проверяет, как далеко он может зайти в защите своих интересов - зачастую в буквальном смысле, как в случае с Россией, США и их различными союзниками, борющимися за территорию по берегам реки Евфрат", - говорится в статье. "Теперь сирийская война отдана на откуп, - считает Кристофер Филлипс, специалист по Сирии в Университете королевы Марии в Лондоне. - Сейчас решения в реальности принимают не сирийцы, возможно, за исключением Асада. Иностранное вмешательство в гражданскую войну сначала приняло форму дипломатической поддержки, потом экономической, потом материальной поддержки военных, потом непосредственного участия в боевых действиях... И я не вижу причин, почему это не должно продолжиться". Например, Турция не готова согласиться с усилением позиций поддерживаемого США курдского ополчения. США, кажется, твердо намерены удерживать позиции в Сирии, чтобы предотвратить возрождение террористических группировок и сорвать планы Ирана по расширению своего влияния в Восточном Средиземноморье. Израиль поддерживает намерения Америки противодействовать Ирану, говорится в статье. "Тем временем Россия стремится сохранить дружественное себе правительство в Дамаске и военное присутствие в Средиземноморье, ставя себя на позиции мирового лидера, подобного Америке", - пишет издание. Иранцы "пытаются создать долгосрочную стратегическую военную инфраструктуру в Сирии, построить заводы по производству ракет, перевезти туда высокоточные боеприпасы", говорит Итани. Оба государства "не устраивает то, что США не покидают страну", полагает Тэблер. Впрочем, в конечном счете Турция и Россия не собираются вступать в войну с США из-за Сирии, считает Тэблер. Отдельные инциденты возможны, но администрация Трампа "пока что демонстрировала точность в способах вмешательства в Сирии, и она не допускает увязания в конфликте". Скорее всего, по словам Тэблера, из-под контроля может выйти конфликт между Израилем и Ираном. "Я бы ожидал обострения конфликта, но [меньше] вопросов о том, кто будет главенствовать в Сирии", - прогнозирует Филлипс. По его мнению, ситуация явно склоняется в пользу России и Ирана, которые больше всех вложили в эту войну. "Они не собираются отступать от этого", - говорит он. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Atlantic