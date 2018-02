15 февраля 2018 г. Том Роган | The Washington Examiner YouTube и Instagram должны отвергнуть требование Путина о цензуре в отношении Алексея Навального "Американские компании YouTube и Instagram, работающие в сфере социальных медиа, должны отвергнуть требование России об удалении контента, который содержит доказательства коррупции в Москве", - пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган. Напомнив о новом видеорасследовании Алексея Навального, в котором упоминаются Олег Дерипаска и Сергей Приходько, автор пишет: "Это взбесило и Дерипаску, и российское правительство, акцентируя тесную синергию богатства и политической власти в России". Роган продолжает: "К сожалению, Google, которому принадлежит YouTube, теперь давит на Навального, чтобы тот удалил свой видеоролик. Следует немедленно прекратить эти усилия. В конечном итоге путинская Россия - это мафиозное государство, где слишком немногие имеют мужество возвышать свой голос против коррупции и несправедливости. Поэтому мужество Навального бесценно". Роган полагает: для Олега Дерипаски и президента Путина давление на американские компании в данной ситуации - "наилучший способ достичь желаемого результата, не превращая Навального в мученика. Но они обязаны потерпеть неудачу. Google и Instagram - это американские компании, которые делают самое что ни на есть американское дело: предлагают возможности для свободы предпринимательства и свободы слова в атмосфере, где обе свободы в большом дефиците". Источник: The Washington Examiner