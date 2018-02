15 февраля 2018 г. Брэдфорд Ричардсон | The Washington Times Доклад: российские боты разжигали межрасовую напряженность в ходе протестов в Миссури в 2015 году "Российские боты распространяли дезинформацию, разжигая опасения на расовой почве в ходе протестов 2015 года в Университете Миссури, согласно новым данным", - сообщает The Washington Times. 11 ноября 2015 года теперь закрытый аккаунт в Twitter под ником @FanFan1911 и с именем пользователя Жермен опубликовал фотографию жестоко избитого чернокожего ребенка с подзаголовком: "Копы идут маршем вместе с KKK! Они избили моего маленького брата! Будьте осторожны"! Этот твит и фотография были фейковыми, по данным подполковника Джарреда Прайера. В статье, которую он написал для журнала Strategic Studies Quarterly, Прайер утверждает, что твиты, исходившие от этого аккаунта, распространили 70 ботов, а также сотни реальных пользователей, и они стали частью освещения событий в ходе протестов на расовой почве. "Этот твит совпал с широко распространенными опасениями, что KKK идет маршем на кампус Университета Миссури", - отмечает издание. "До закрытия аккаунта у @FanFan1911 был значительный послужной список в деле распространения дезинформации. Он сообщил ложную весть о пожаре на химическом заводе в приходе Сент-Мэри, штат Луизиана, в 2014 году и сеял панику по поводу сирийских беженцев в Германии в 2016 году", - говорится в статье. Источник: The Washington Times