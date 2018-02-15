Преемник Зумы стоит перед вряд ли выполнимыми задачами

Президент ЮАР Джейкоб Зума до последнего держал всех в неведении, пишет на страницах немецкого издания Die Welt Кристиан Путч. На свое вечернее выступление президент опоздал на 34 минуты, "как футбольная команда, которая, проигрывая со счетом 0:8, надеется на дополнительное время. Напрасно. В конце у 75-летнего президента не осталось выбора", пишет журналист. Джейкоб Зума заявил о своей немедленной отставке.

Теперь для Африканского национального конгресса (АНК) освободилась дорога для того, чтобы "подмести груду осколков", оставленных Зумой, отмечает журналист.

Преемником Зумы парламент, вероятнее всего, назначит президента АНК Сирила Рамафосу, передает издание.

Еще в прошлое воскресенье на мероприятии, посвященном предстоящей 100-летней годовщине со дня рождения "иконы" АНК Нельсона Манделы, Рамафоса взывал к ценностям Манделы - тем ценностям, которые настолько очевидно исчезли для коррумпированной администрации Зумы. "Этот год дает нам возможность снова укрепить наше видение общества без расизма, возможность построить Южную Африку, которая принадлежит всем - черным и белым", - заявил Рамафоса.

Сразу в нескольких пунктах своей речи он сделал акцент на правах "белых", которых лагерь Зумы, говоря о "белом монополистическом капитале", в последние годы слишком очевидно представлял корнем всех бед, начиная от безработицы и заканчивая коррупцией. Несколько предложений Рамафоса даже сказал на африкаанс, который считается для темнокожих языком былых угнетателей, говорится в статье.

"Приняли его дружелюбно, но без энергии, которая была бы необходима для оздоровления парализованной Зумой нации. К тому же представителей "белых", индусов и "цветных" почти не было", - отмечает журналист.

"Главный козырь Рамафосы заключается в том, что Рамафосу, несмотря на то, что на протяжении четырех лет он занимал пост вице-президента ЮАР, не связывают с многочисленными правительственными скандалами. Коррупционные скандалы ищут в его резюме напрасно. Зума и его вассалы, которых он систематически ставил на ключевые позиции, знают, что под его президентством им придется опасаться не только за свои должности, но и за свою свободу, если Рамафоса и руководство правоохранительных органов, состав которого скоро, вероятно, будет обновлен, захотят сохранить доверие", - рассуждает Путч.

"Гигантская задача Рамафосы выходит далеко за рамки борьбы с коррупцией и возрождения экономики", - отмечает журналист. Так, Сэндайл Сиджейк, занимавший до 2017 года пост президента ветеранов АНК, требует проведения основательной реформы организации. "В последние годы АНК превратился в иерархическую организацию без политической совести", - заявил он в разговоре с Die Welt. К тому же Зума, по словам политика, создал прогрессирующее настроение против "белых". "При этом одним из основных принципов партии является то, что ЮАР принадлежит всем гражданам независимо от их цвета кожи", - отметил Сэндайл Сиджейк.

Сиджейк считает, что у Рамафосы есть воля для того, чтобы исправить ошибки Зумы. Однако без волеизъявления со стороны АНК это невозможно. "Это как в случае с человеком, который хочет полететь на Луну. Без NASA у него нет шансов", - говорит политик.