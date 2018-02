15 февраля 2018 г. Чико Харлан, Антон Трояновский | The Washington Post Олимпийские спортсмены из России: чувство единства и вызов "На первый взгляд, России нипочем одно из самых жестких наказаний за всю олимпийскую историю. Спортсмены российского происхождения повсюду на зимних Играх: проносятся по санной трассе, прыгают с лыжных трамплинов, выполняют тройные аксели. Эта страна отправила на Игры одну из самых больших делегаций. Она завоевала пять медалей. Ее фанаты приходят на арены сотнями, завернутые во флаги, размахивают помпонами, скандируют "Победа" во все горло", - живописуют Чико Харлан и Антон Трояновский в The Washington Post. Однако, как напоминает автор, в российской команде в Пхенчхане на 64 человека меньше, чем было на сочинской Олимпиаде 2014 года, причем за счет некоторых из лучших спортсменов страны. При получении медалей россияне выходят на подиум в условиях, напоминающих об их диковинном месте на Олимпиаде: их гимн и флаг запрещены. "Для россиян эта Олимпиада стала одновременно отрезвляющим спортивным моментом и шансом предстать перед миром с вызывающим видом. В то время как отвоевывание Россией прежних позиций в корне меняет мировую политику, в спортивном мире эта страна переживает смиряющий опыт, хоть и не без сопротивления", - говорится в статье. "Перед Играми некоторые российские политики настаивали на том, чтобы Россия бойкотировала Игры, если ее флаг запретят в Пхенчхане. Споры прекратились только после того, как президент Путин заявил, что понимает, как Олимпиада важна для спортсменов, тренировавшихся всю жизнь", - напоминают авторы. "Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - заявил российский президент. "Но после того, как спортсмены промаршировали в серой форме на церемонии открытия, снова возникли вопросы, не слишком ли стыдно участвовать в Играх, на которых запрещен твой флаг. Журналист из "Комсомольской правды" спросил, уместно ли, что российские спортсмены будут выступать под белым Олимпийским флагом - "флагом поражения". В декабрьском опросе близкого к Кремлю опросного агентства ВЦИОМ 45% россиян обвинили в отстранении России от Игр "политические силы других стран". 29% обвинили российских спортивных чиновников, - говорится в статье. - Среди россиян, полагающих, что их спортсмены применяли допинг, многие говорят, что это делают и другие страны и что Россия навлекла на себя гнев западных антидопинговых органов из-за геополитики". "Тем не менее, российские имидж-мейкеры все еще пытаются показать, что их стране все нипочем. Кремлевская телевещательная сеть RT показывает видеозапись изощренного светового шоу, в ходе которого, по ее словам, российские болельщики спроецировали на штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства в Монреале текст: "Единственный допинг российской сборной - наша поддержка и любовь". "ZASPORT - официальный бренд обмундирования олимпийских спортсменов из России - продает в своем московском флагманском магазине свитшоты с надписью I don't do doping ("Я не принимаю допинг"). Сотрудник магазина сказал, что в продажу скоро поступит нейтральная форма OAR (Olympic Athletes From Russia, "олимпийский спортсмен из России". - Прим. ред.)", - говорится в статье. "Если россияне приглушенно реагируют на Игры в Москве, они попытались возместить это в Южной Корее, на побережье которой Фонд поддержки олимпийцев России арендовал свадебный зал и превратил его в штаб-квартиру приехавших на Олимпиаду болельщиков. Многие из них прибыли с востока России, в том числе из Владивостока, который находится в двух часах полета от Сеула", - рассказывают журналисты. Так, 36-летний Николай Малахов купил билет на хоккейный матч с участием России, в котором она проиграла со счетом 3:2. "Игрокам придется надеть приглушенные красно-белые формы с надписью "Олимпийский спортсмен из России", но Малахов планирует сидеть в толпе друзей, и он уже надел свой свитер с триколором", - передают авторы. "Мы, болельщики, и есть флаги", - сказал Малахов. Источник: The Washington Post