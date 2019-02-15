ЕС и США работают над новыми санкциями против России

Сегодня в Германии открывается 55-я Мюнхенская конференция по безопасности, на которой политики и эксперты обсуждают войны, конфликты и угрозы для человечества. "Горячо обсуждаемая тема в этом году: новые санкции против России из-за ее непрекращающегося агрессивного поведения по отношению к Украине, - сообщает немецкий таблоид Bild. - Это подтвердили изданию два европейских дипломата. По их словам, ЕС и США работают над тем, чтобы совместно усилить давление на Россию". В первую очередь, речь идет об освобождении 24 украинских моряков, задержанных в ноябре российской службой внутренней разведки ФСБ, передает журналист Юлиан Репке.

Один из дипломатов заявил, что уже "имеется единая позиция по новым санкциям против России". "О них, по его словам, будет объявлено "в течение нескольких недель", - сообщает Bild.