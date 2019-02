15 февраля 2019 г. Эрин Банко и Бетси Вудрафф | The Daily Beast Министерство внутренней безопасности Трампа сокращает оперативные группы, занимающиеся вопросами защиты выборов от иностранного вмешательства "Две команды федеральных чиновников, уполномоченные противодействовать иностранному вмешательству в выборы, значительно сокращаются по числу сотрудников, сообщили три нынешних и бывших чиновника министерства внутренней безопасности США. И теперь, утверждают эти источники, они опасаются, что министерство не сможет адекватно подготовиться к угрозам, которые принесут выборы 2020 года",- сообщает The Daily Beast. "Согласно однозначной оценке разведывательного сообщества, в 2020 году предвидится катастрофичная ситуация, - заявил чиновник министерства внутренней безопасности, знакомый с ситуацией вокруг этих групп. - Мы знаем, что Россия будет проявлять активность. Другие государства-игроки увидели успех России и осознают ценность операций по дезинформации. Поэтому крайне любопытно, почему оперативные группы были понижены в ранге, и почему руководство не предоставляет ресурсов для подготовки к выборам 2020 года". "Оперативные группы, входящие в Агентство по обеспечению кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (англ. Cyber Security and Infrastructure Agency - CISA), были сформированы в ответ на вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Одна из них работает, в частности, над безопасностью объектов инфраструктуры выборов, а другая сосредоточена на иностранных усилиях по оказанию влияния на выборы, включая кампании дезинформации в социальных СМИ", - передает The Daily Beast. "Одна из оперативных групп сейчас в два раза меньше по сравнению с тем, какой она была несколько месяцев назад, утверждают чиновники министерства внутренней безопасности, знакомые с деятельностью этих групп. (...) Существует опасение, что эта группа полностью исчезнет. Численность второй оперативной группы также существенно сократилась после промежуточных выборов, утверждают те же чиновники, между тем как ранее представители именно этой группы представили полную оценку того, что произошло во время выборов 2018 года", - говорится в публикации. "Один конгрессмен, знакомый с формированием оперативных групп в составе CISA, заявил, что никто и не предполагал, что эти группы будут постоянными", - сообщает издание. "В каком-то смысле неудивительно, что происходят эти перемены, - указал он. - Все течет и изменяется, и никто не говорил, что эти группы останутся навсегда. По крайней мере, так понял ситуацию я", - заявил он. "Главы разведки администрации Трампа в своей оценке мировых угроз четко заявили, что проведение "операций влияния" такими странами, как Россия, Китай и Иран, представляет значительную угрозу для страны, - указал Джон Коэн, бывший заместитель помощника министра внутренней безопасности по вопросам разведки и анализа. - Если эти сообщения верны, вызывает крайнюю тревогу то, что министерство внутренней безопасности и администрация более не сосредоточены на работе с этой угрозой". "Повторения 2016 года не будет - угроза меняется, - указал бывший чиновник министерства. - Плохо укомплектованная оперативная группа, работающая над этим вопросом, не сможет угнаться за противником". По словам Пола Розенцвейга, бывшего заместителя помощника министра по вопросам политики в министерстве внутренней безопасности, представляется, что эти изменения отражают отсутствие у Белого дома интереса к укреплению безопасности выборов. "Если президент не проявляет интереса и нет никакой стратегии, неудивительно, что министерство внутренней безопасности не теряет времени, - говорит Розенцвейг, ныне - старший научный сотрудник R Street Institute. - Отказ Белого дома отнестись к этому вопросу серьезно, вероятно, является самым значимым случаем неисполнения служебных обязанностей". "Между тем, - напоминает The Daily Beast, - во время брифинга для прессы 2 августа 2018 года, посвященного вопросам безопасности выборов, администрация Трампа наложила санкции на российских граждан и российские структуры в ответ на вмешательство в выборы 2016 года". Издание добавляет, что "до промежуточных выборов обе оперативные группы подчинялись напрямую Крису Кребсу, утвержденному Сенатом директору CISA. Но после промежуточных выборов (...) они подчиняются чиновнику, занимающему гораздо более низкое положение в структуре управления. Это изменение может серьезно повлиять на их эффективность, указывает один из упоминавшихся выше чиновников министерства внутренней безопасности, и говорит о том, что их работа более не является главным приоритетом для политического руководства министерства". "Внутри же министерства внутренней безопасности сотрудники расстроены тем, что внимание к безопасности выборов сократилось и резко возросла сосредоточенность на безопасности границ", - отмечает The Daily Beast. Источник: The Daily Beast