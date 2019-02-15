Действительно ли кетогенная диета помогает похудеть?

"Потеря веса при том, что можно употреблять жиры, но нужно исключить сахар - самое удивительное обещание кетогенной диеты. Как это работает? Эффективно ли это? Подведем итоги", - предлагает газета Le Figaro.

"Кетогенная диета, используемая в течение почти столетия при определенных формах эпилепсии, постепенно нашла свое место среди диет для похудения. В течение некоторого времени она пользовалась успехом, о чем свидетельствуют посвященные ей двадцать книг, опубликованных в последние годы, а также многочисленные статьи в прессе", - пишет газета.

"Считается, что при сбалансированном питании около 15% энергии должно поступать в организм из белков, 30% из липидов (жиров) и 55% из углеводов (к которым относится и сахар). Кетогенная диета основана на резком сокращении доли углеводов (не более 50 г в день для взрослого человека) в пользу массированного поступления в организм жиров (от 70 до 90% от общего потребления энергии), при этом поступление белка остается на уровне 15-20% от всего потребления. Для нашего общества это кажется парадоксальным, так как в коллективном сознании жиру обычно отводится отрицательная роль", - говорится в публикации.

"Кетогенная диета требует многих ограничений и ее трудно соблюдать, особенно без помощи специалиста. И тому есть причина: углеводы присутствует везде или почти везде. Под запретом оказываются продукты на основе злаков (хлеб, макароны, рис), картофель, готовые блюда, конфеты, пирожные, а также молоко (богатое лактозой, которая является углеводом). Следует избегать и употребления некоторых фруктов и овощей, слишком богатых углеводами (в суточной дозе один банан дает около 30 г углеводов из необходимых 50), а также бобовых. С другой стороны, надо делать ставку на все продукты, богатые жирами и белками, такие как растительные масла, сливочное масло, яйца, мясо, жирная рыба, авокадо, кокосовый орех и другие масличные растения (миндаль, фундук)", - сообщает Le Figaro.

"Когда углеводы поступают в очень небольшом количестве - как в случае с кетогенной диетой, печень начинает вырабатывать кетоновые тела из жиров или жировых запасов организма. Говорят, что тело находится в состоянии "кетоза", то есть повышения уровня кетоновых тел в крови, таким образом, оно превращается в машину для "сжигания" жира", - поясняет автор статьи.

"Столь радикальная диета обязательно приведет к похудению", - утверждает профессор Люк Синобер, руководитель отдела биохимии в больнице Кошен и автор книги "Все о вашем весе, не рискуйте!" (издательство Michel Lafon). - Человек может потерять несколько килограммов в месяц. Но проблема таких экстремальных диет заключается в том, что существует синдром отмены. В результате люди нередко набирают больше веса, чем потеряли первоначально". Это пресловутый эффект "йо-йо", свойственный любой диете", - говорится в публикации.

"С помощью этой диеты организм вынужден использовать свои запасы глюкозы", - говорит профессор Синобер. - В мышцах глюкоза хранится с помощью воды. Поэтому ее использование приводит к устранению воды, что способствует потере веса, но также и обезвоживанию".

"Возможен также дефицит витаминов, минералов и клетчатки", - продолжает профессор Синобер. Поэтому необходимо посоветоваться с врачом-диетологом или специалистом по питанию, прежде чем пускаться в такое предприятие", - пишет газета.

"В своем докладе о диетах для похудения, опубликованном в 2010 году, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSES) напомнило о том, что "стремление к потере веса без формальных медицинских показаний сопряжено с риском, особенно при использовании методов, связанных с несбалансированным и недостаточно разнообразным питанием".

"Человек запрограммирован на сбалансированное и всеядное питание", - утверждает профессор. - Нет необходимости напоминать вам, что переполнение организма жирами при вытеснении из питания углеводов с большой долей вероятности вредно для здоровья".