В Сочи Путин увещевает Эрдогана "полностью уничтожить террористический очаг" в Идлибе, в Сирии

"Объявленный вывод американских войск из Сирии взбудоражил саммит c участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, которые собрались уже в четвертый раз с 2017 года в четверг, 14 февраля, в Сочи на юге России", - пишет спецкор Le Monde Изабель Мандро.

"Кремлевский лидер приветствовал, назвав "позитивным шагом" вывод примерно 20 тыс. американских военнослужащих, объявленный Дональдом Трампом, пока без уточнения календарного плана, который может изменить баланс сил на местах", - пишет газета.

"Мы не знаем, что произойдет", - осторожно прокомментировал турецкий лидер.

"Участники трио, сформированного Россией, Турцией и Ираном, являются союзниками на поле сражения в Сирии. Сейчас они впервые собрались после решения, принятого Вашингтоном, и несмотря на улыбки и рукопожатия, в этом контексте им трудно преодолеть разногласия по поводу контроля над ключевыми регионами страны, раздираемой восьмилетней войной", - комментирует Мандро.

"С одной стороны, Кремль проявляет нетерпение и оказывает давление на Анкару, чтобы начать наступление на провинцию Идлиб (...); с другой стороны, Анкара, которая разместила свои войска возле города Манбидж, хочет создать буферную зону на севере Сирии и отогнать курдские силы от своих границ, в то время как Москва, подобно Тегерану, хочет, чтобы сирийские войска гарантировали безопасность в этой зоне", - пишет Le Monde.

"Нам необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе. В провинции удается поддержать режим прекращения боевых действий, но это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы предпринять для полного уничтожения террористического очага", - сказал Путин.

"Турецкий лидер говорил о формировании "общих патрулей" для сдерживания "радикальных группировок" в провинции Идлиб. Но эта идея, о которой упоминалось еще с сентября, не была уточнена", - отмечает журналистка.

"В ответ Владимир Путин подтвердил свою идею о восстановлении договора 1998 года между Турцией и Сирией, заключенного с целью гарантировать безопасность Турции, призвав главу турецкого государства возобновить связи с режимом БашараАсада, которому Анкара оказывает сопротивление", - передает автор публикации.

"В Сочи лидер Кремля наконец попытался вновь запустить конституционный комитет по Сирии, заявив, что "важно, чтобы комитет начал функционировать в самое ближайшее время". Этот пункт входит в число шестнадцати в совместном документе, принятом после саммита, не добившегося больших подвижек. Для Москвы приоритет явно состоит в том, чтобы, воспользовавшись пустотой, образовавшейся после ухода американских войск, "полностью уничтожить" вооруженные группировки в Идлибе, и усилить давление на Анкару, с тем, чтобы турецкая сторона сблизилась с режимом Дамаска", - заключает Мандро.