Разоблачение человека, который перевез сейф Александра Беналлы

"Это одна из главных слепых зон в деле Беналлы. В то время, когда 18 июля разразился скандал и следом за ним было начато судебное расследование, сейф, принадлежавший бывшему сотруднику Эммануэля Макрона Александру Беналле (обвиняемому в совершении насильственных действий в отношении участников митинга в мае 2018 года в Париже и подозреваемому в косвенном в косвенном участии в контракте с российским олигархом - Прим. ред), улетучился незадолго до проведения обыска в его доме в Исси-ле-Мулино (департамент О-де -Сен). С тех пор Александр Беналла никогда не предоставлял сколько-нибудь заслуживающего доверия объяснения по этому вопросу. Как при задержании, так и перед сенатской комиссией по расследованию, он вел себя уклончиво", - пишут журналисты Liberation Эммануэль Фанстен и Исмаэль Халисса.

"19 февраля Беналла сказал, что "попросил одного друга поехать к своей жене и забрать все, что может быть украдено, ценные вещи и оружие". По нашей информации, этот загадочный "друг" на самом деле является центральной фигурой данного дела. Человек, который устанавливал связь между Александром Беналлой, Россией и Матиньонским дворцом (где находится резиденция премьер-министра Франции - Прим. ред.), и который в глубокой тайне вывез сейф из квартиры - это Чокри Вакрим", - указывают авторы статьи.

"Как уже сообщало издание Libération, этот 34-летний военнослужащий находится в отношениях с окружным полицейским комиссаром Мари-Элоди Пуату. До недавнего времени она была главой службы безопасности премьер-министра, пока не вынуждена была уйти в отставку после обнаружения темных связей своего спутника с Беналлой. В июне Чокри Вакрим фактически был привлечен к работе в соответствии с одним из контрактов по обеспечению безопасности, подписанных с российским олигархом Искандером Махмудовым, подозреваемым в связях с мафией, сейчас этот контракт находится в центре расследования Национальной финансовой прокуратуры (PNF)", - говорится в публикации.

"Куда Чокри Вакрим перевез этот сейф?", - задумываются журналисты.

"Как раз в этот период Александра Беналлу приняли в своем доме Чокри Вакрим и Мари-Элоди Пуату, недалеко от площади Виктора-Гюго, в 16-м округе. Будучи тогда на руководящей должности, окружной полицейский комиссар действительно признала, по крайней мере, одну встречу с Беналлой 26 июля. Мог ли таинственный сейф пройти через квартиру тогдашней главы службы безопасности премьер-министра? Вопрос вполне законный, поскольку запись, сделанная в тот же день и представленная изданием Mediapart, свидетельствует о желании бывшего сотрудника Эммануэля Макрона устранить любые компрометирующие элементы. Мы связались с Чокри Вакримом, Мари-Элоди Пуату и Александром Беналлой, но никто из них не ответил на наши запросы", - отмечают журналисты Фанстен и Халисса.

"Когда полицейские, наконец, вошли в квартиру Александра Беналлы, сейфа там не оказалось, - говорится в статье. "Во время обыска я почувствовал беспокойство из-за действий следователей BRDP [отряд по борьбе с преступлениями против личности], - попытался смягчить ситуацию Александр Беналла перед следственными судьями. - Они на самом деле не нашли сейф, где я храню свое личное оружие, которым я владею на законных основаниях".

"На недавно заданный комиссией сенатского расследования вопрос об этом сейфе Александр Беналла снова ушел от ответа", - пишет Libération.

"Однако на данный момент, несмотря на полемику, вызванную этим исчезновением, Парижская городская прокуратура отказалась продлить свое расследование по сейфу Александра Беналлы. Таким образом, вопрос о сейфе сейчас не является предметом какого-либо расследования со стороны правосудия", - заключают авторы статьи.