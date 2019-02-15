Почему сегодня все более важно быть важным

"Мой автомобиль, мой дом, моя яхта: символы статуса играют огромную роль и в современном обществе. Исследования показывают, что их число растет - и уже давно спросом пользуются не только материальные блага. Что же ценится сегодня?" - задается вопросом журналист немецкого издания Der Spiegel Мартин Хехт.

Коллеги и друзья, у которых дел до следующего года и которые могут выделить для тебя в своем графике лишь "окошко" в максимум 15 минут, есть почти у каждого. При этом такой профессиональный стресс зачастую вовсе не является таковым. "Одно американское исследование показало: сегодня, как никогда, престижна не деятельность, то есть бизнес и профессия, а занятость. (...) Демонстративная занятость - новый статусный символ наших дней. Показная нехватка свободного времени облагораживает в наивысшей степени", - отмечает автор статьи.

Это перекликается и с исследованием Бостонского университета, проведенным в 2015 году. "Исследовательница обнаружила, что почти треть всех опрошенных сотрудников крупной международной консалтинговой компании притворялись трудоголиками только для поднятия престижа, а на самом деле относительно расслабленно проводили свой рабочий день", - говорится в статье. Вечно страдающие от нехватки времени люди, считает Хехт, прежде всего, транслируют остальным месседжи о своем статусе и пытаются таким образом обозначить свою более высокую позицию в иерархии.

Знаменитости или те, кто считают себя таковыми, уже давно распознали этот трюк, продолжает журналист. "Когда, например, перед Новым годом репортеры спрашивают их о том, что они пожелали бы себе на следующий год, они с удовольствием отвечают, что хотят иметь "больше времени для себя и своей семьи". "Большое количество свободного времени стало позорным клеймом, признаком абсолютного неудачника", - констатирует автор.

"Раньше все выглядело иначе, - отмечает Хехт. - Вплоть до раннего Нового времени бездельники еще кое-что из себя представляли. Отсутствие необходимости работать способствовало престижу. Иметь много свободного времени и демонстрировать это другим - так можно было повышать свой авторитет вплоть до XX века. Не зря книга американского экономиста и одного из основоположников изучения статусных символов Торстейна Веблена, опубликованная в 1899 году, называется "Теория праздного класса".

Сегодня же все наоборот, полагает Хехт. О новой тенденции говорит и рост числа обслуживающего персонала, например, уборщиц, сиделок и нянь, ведь благодаря им мы выглядим настолько занятыми, что для разгрузки нам необходима целая армия помощников.

Тем не менее, материальные блага как символ статуса вовсе не ушли в прошлое. "Так, Porsche еще никогда не продавал столько автомобилей, как сегодня. В одном только 2018 году было продано на 50% больше машин, чем еще пять лет назад", - указывает издание. Наряду со спортивными авто, которые считаются классикой статусности, бурно растет и сегмент внедорожников. "Если в 2013 году в Германии было зарегистрировано только 250 тыс. таких автомобилей, то в 2018 году их оказалось уже 630 тыс. По данным маркетинговой компании Puls, статус, который дает внедорожник, имеет важное значение почти для трети всех водителей в возрасте до 30 лет". При этом, замечает Хехт, стоит учесть, что мотивы покупки автомобиля зачастую замалчиваются, поэтому действительные данные могут быть гораздо выше.

По словам психолога Бернхарда Шлага из Дрезденского технического университета, внедорожник является особым статусным символом, так как соответствует главному критерию - огромный автомобиль премиум-класса нельзя не заметить.

"Статусные символы, - рассуждает Хехт, - стары, как мир, даже если они постоянно меняются, иногда кардинально. (...) Все мы с завистью сравниваем себя с остальными, все мы стремимся к социальному признанию. При этом престижем наделяют тех, кто имеет власть. А власть в капиталистическом обществе имеет тот, кто многим владеет. Чтобы получить это признание, имущество должно быть на виду". Как отмечает Веблен, значение имеет так называемое престижное потребление, то есть демонстративное потребление в целях повышения своего статуса".

"Однако материальные символы статуса играют большую роль как раз для тех, кто ими не располагают, - подчеркивает издание. - Исследование Университетского колледжа Лондона, проведенное в 2017 году, показало, что сегодня на статусные товары и услуги большие деньги тратят люди экстравертного типа с низким доходом. Именно те, у кого немного имущества, выделяют особенно большой процент своих доходов на то, чтобы производить впечатление богатых".

При этом для "традиционных" богачей такие классические символы, как одежда, автомобили, недвижимость, теряют свою отличительную функцию. Представители истеблишмента давно вынуждены придумывать для себя нечто новое. По мнению американского политолога Элизабет Каррид-Халкетт, "на место открытого материализма в структуре социальной иерархии сегодня вступает следование определенному стилю жизни: культурное потребление, образование и жизнь в соответствии с определенными представлениями о ценностях". Но и такие формы демонстрации собственного статуса должны быть на виду. "Если никто не поймет, что я защищаю тропические леса Бразилии или жертвую большие суммы на благотворительные мероприятия, то и меня не будут считать интересным", - отмечает Хехт.

"Наше время характеризуется быстро меняющимся смешением материальных и нематериальных стратегий получения статуса. Что это значит для климата в обществе? Тот, у кого нет ничего или мало средств, может, по крайней мере, поступать так: дешевую имитацию часов сразу не распознать, а Porsche можно арендовать. (...) С нематериальными символами сложнее - здесь культурный и социальный капитал важнее финансового. К тому же, нужен актерский талант и соответствующее поведение".

"Мы живем в обществе, которое стимулирует завистливое сравнение друг с другом. Наша потребность в признании выросла настолько, что статусное поведение распространяется на все большее количество областей и ситуаций нашей жизни - и во все большей степени определяет, кто мы есть и кем мы хотим быть", - констатирует журналист.