Боец-неонацист

Денис Никитин - ведущий представитель правоэкстремистского сообщества спортивных единоборств. Расследование, проведенное журналистами немецкого издания Der Spiegel, показывает: неонацист планомерно работает над собственной легендой и, очевидно, замешан в преступных деяниях в Восточной Европе.

"С некоторого времени турниры, встречи и семинары для правых экстремистов растут как грибы после дождя, - пишут журналисты Йорг Диль, Макс Хольшер, Роман Лебергер и Ансгар Сименс. - Образовалась международная сеть натренированных расистов, хулиганов и неонацистов, которые наилучшим образом вооружены для уличных боев и чье влияние доходит даже до верхушек правых партий".

Денис Никитин, имеющий гражданство России и вид на жительство в ФРГ, считается одной из центральных фигур этой сети. В 2008 году он основал нацистский бренд одежды White Rex, который сегодня является не просто маркой одежды, но и организатором и спонсором мероприятий по спортивным единоборствам по всей Европе.

"Основатель White Rex Никитин в значительной степени способствовал профессионализации неонацистского сообщества спортивных единоборств, считают в министерстве внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия", - передает издание. В ведомстве отмечают связи Никитина с различными правоэкстремистскими группировками и хулиганской субкультурой и называют его "одним из наиболее влиятельных активистов".

"Хорошую связь поддерживает Никитин с Торстеном Хайзе и Томми Френком, двумя ведущими немецким неонацистами, - указывает издание. - На рокфестивале Френка в 2017 году в тюрингском Темаре Никитин выступил с речью - перед 6 тыс. зрителями".

По словам эксперта по правому экстремизму Роберта Клауса, мероприятия, которые спонсирует Никитин, направлены на подготовку к перевороту или "дню Икс".

Свободный, жестокий, убежденный националист - таким Денис Никитин с удовольствием представляет себя в этой среде. Однако расследование Der Spiegel обнаруживает существенные противоречия в его биографии.

"Россиянина, который даже хорошо осведомленным знатокам этой среды известен только как Денис Никитин, на самом деле зовут Денис Капустин. Это следует из конфиденциальных документов ведомств земли Северный Рейн-Вестфалия, оказавшихся в распоряжении издания. Это не единственная несостыковка в жизни Дениса Капустина-Никитина. Возраст, который он указывает на боях MMA, не соответствует возрасту, указанному в его документах", - утверждают авторы статьи. Так, на своем последнем бою в октябре Капустин указал, что ему 30 лет, хотя на самом деле, пишет Der Spiegel, он на четыре года старше.

Курьезной выглядит и история получения Капустиным вида на жительство в Германии. "По информации Der Spiegel, Капустин впервые приехал с семьей в Германию из России в 2001 году. Не в качестве позднего переселенца, а как контингентный еврейский беженец". Еврейский беженец, мутировавший в неонациста?

"Если вдобавок посмотреть на частые поездки на восток и его финансовые средства для организации мероприятий по всей Европе, то, возможно, Капустин более близок к государственным структурам России, чем мы можем доказать в настоящее время, - говорит один из высокопоставленных сотрудников разведслужбы. - Это в любом случае обращает на себя внимание".

"Может быть, Денис Капустин, будучи подстрекателем к беспорядкам, находится под влиянием российских спецслужб? - задаются вопросом авторы статьи. - Эту теорию считают убедительной не все немецкие эксперты по контрразведке. Некоторые обращают внимание на то, что Капустин большей частью находится на враждующей с Россией Украине. Однако в целом немецкие органы госбезопасности не могут исключать того, что Кремль может поддерживать экстремистов в Германии".

"Отмечается, что заинтересованность Путина в кампаниях по дестабилизации Европы по-прежнему велика. В том числе и по этой причине власти наблюдают сегодня за интенсивным взаимодействием между немецкими неонацистами и их российскими товарищами", - говорится в статье.

"К тому же снова и снова появляются сообщения об устоявшихся контактах московской хулиганской субкультуры, в которой долгое время был активен Капустин, и российской службой внутренней разведки ФСБ", - указывает издание.

"Денисом Никитиным", пишут далее журналисты, интересуются не только многочисленные спецслужбы. Против него регулярно ведут расследование полиция и прокуратура, в последний раз по подозрению в совершении преступных деяний в Восточной Европе. В прошлом октябре Капустина арестовали на Украине. По информации издания, его подозревают в изготовлении амфетамина. "По данным спецслужб, он также пытался приобрести на Украине оружие в виде переделанных сигнальных пистолетов. (...) Сообщается, что сейчас он снова на свободе на Украине. В настоящий момент неонацист, видимо, не может приехать в Германию: украинские власти якобы изъяли у него загранпаспорт", - отмечают журналисты.

"Несмотря на давление со стороны государства, основанная Капустиным сеть White Rex продолжает расширять свое влияние, которое сегодня доходит до правых партий, - подчеркивает издание. - Например, в Швейцарии за онлайн-торговлю Капустина с 2017 года отвечает Флориан Гербер. Гербер одновременно является заместителем главы правоэкстремистской "Партии национально ориентированных швейцарцев (PnoS)".

В квартире своих родителей в Кельне неонацист, судя по всему, не появлялся уже давно, пишут журналисты в заключение. Ведь лишь в одном километре от дома, где живут его родители, расположено Федеральное ведомство по охране конституции.