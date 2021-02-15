Поп-музыка 1980-х, а не классика - лучший жанр для снижения беспокойства, установили ученые

"Поп-музыка 1980-х - лучший музыкальный жанр для снижения кровяного давления благодаря вызываемой ею "положительной ностальгии", утверждают исследователи", - передает Daily Mail, поясняя, что турецкие ученые подключали 1540 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет к мониторам артериального давления и сердечного ритма и включали им различную музыку со Spotify.

"Выяснилось, что музыка из популярного сериала "Это грех", который изобилует мелодиями легенд восьмидесятых - Wham!, Pet Shop Boys и Duran Duran - более эффективно снижает кровяное давление, что свидетельствует о снижении уровня тревожности, чем 10 других жанров. Среди других жанров, также эффективных для снижения кровяного давления, были поп-музыка нулевых, например, Кайли Миноуг и Рианна, и хэви-метал, например, Black Sabbath, - говорится в статье. - Между тем, было обнаружено, что техно, дабстеп и рок 1970-х годов чаще всего повышают кровяное давление, что свидетельствует о росте тревожности".

"Исследование проводилось Vera Clinic, турецкой компанией по трансплантации волос, которая хотела изучить связь между музыкой, стрессом и выпадением волос. "На первый взгляд, результаты могут показаться неожиданными, но с медицинской точки зрения они имеют большой смысл", - заявил Омер Авланмыш, врач Vera Clinic, изданию Metal Sucks.

"Поп-хиты 80-х могут вызвать у многих людей положительную ностальгию, а их бодрые, напоминающие о вечеринках звуки могут приводить к выбросу эндорфинов и серотонина в мозг - оба повышают ощущение счастья и спокойствия", - пояснил он. Между тем такая музыка, такая как металл, может помочь слушателям "осознавать свои чувства и, как следствие, привести к большему благополучию", - указал Авланмыш.

"Для своих экспериментов Vera Clinic поручила участникам выполнить тесты невербального мышления, которые были специально разработаны для снижения уровня стресса. Участникам был предложен для прослушивания саундтрек, состоящий из различных плейлистов Spotify. Исследователи использовали 11 плейлистов: от поп-музыки 1980-х из саундтрека к фильму "Это грех", современной классики из саундтрека к исторической драме Netflix "Бриджертон", техно, классики хэви-метала, золотых хитов 1960- и R&B 1990-х", - передает газета.

"Участников подключили к мониторам сердечного ритма и артериального давления, и попросили записывать свои показатели на протяжении всего эксперимента. Согласно результатам исследования, хиты 80-х снизили артериальное давление у впечатляющего количества добровольцев - 96%, а частота сердечного ритма была снижена, в среднем, на 36%. Лишь 4% респондентов зафиксировали повышение артериального давления после прослушивания композиций 1980-х. Между тем, у 78% добровольцев после прослушивания техно было отмечено повышение артериального давления", - сообщается в публикации.

"Прослушивание музыки хэви-метал снизило артериальное давление у 89% респондентов и снизило частоту сердечных сокращений, в среднем, на 18%. Что касается других жанров, то классика вызвала, в среднем, 13-процентное снижение частоты сердечных сокращений, а RNB 1990-х на 12%. Пять наименее расслабляющих жанров - джаз и блюз, золотые хиты 1960-х, дабстеп, рок 1970-х и техно - вызывали, в среднем, учащение пульса", - говорится в статье.

"Между тем классическая музыка, которую часто превозносят за ее расслабляющие свойства, не показала ни лучших, ни худших результатов в снятии беспокойства. Когда участники слушали классическую музыку, частота сердечных сокращений снижалась, в среднем, всего на 15%", - подчеркивает Daily Mail.

"Конкретно это открытие, похоже, бросает вызов исследованию 2016 года, в ходе которого было установлено, что музыка Моцарта и Штрауса значительно снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. В этом исследовании участники, слушавшие классических исполнителей, также продемонстрировали более низкий уровень артериального давления, чем люди, слушавшие сборник лучших хитов Abba, и чем контрольная группа людей, которые сидели в тишине", - говорится в статье.

"Однако вполне вероятно, что разные музыкальные жанры заставляют кровеносную систему разных людей реагировать по-разному", - отмечает издание. (...)