Что означают картины власть имущих

"Политика всегда осуществлялась с помощью изображений. Что говорят о политиках и текущей ситуации в мире картины из недавно переустроенного Овального кабинета Байдена и кабинетов других лидеров?", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Американская политика вступила в эпоху гипериконографии. Каждый жест сразу же трактуется как знак и помещается под микроскоп политики идентичности: например, журналы задаются вопросом о том, что значит, что во время инаугурации на Байдене был надет костюм старомодного модельера с восточного побережья Ральфа Лорена, а не какого-нибудь нового бренда? Можно лишь предположить, что Байден, будучи человеком истеблишмента восточного побережья, всегда любил поло Ральфа Лорена. А то, что золотисто-бежевый ковер в Овальном кабинете сменился темно-синим: что это значит? Больше стати? Или главное убрать все, что нравилось Трампу?".

"Во всяком случае то, что известно о новом убранстве кабинета Байдена, свидетельствует о желании направлять послания с помощью искусства. Бюст темнокожей правозащитницы Розы Паркс - признание движения Black Lives Matter. Бюст мексиканского лидера сельскохозяйственных рабочих Сесара Чавеса - знак новой иммиграционной политики. Скульптура апача напоминает о судьбе "коренных народов Америки". Инаугурация Байдена проходила на фоне "Пейзажа с радугой", который нарисовал в 1859 году Роберт Данкансон, ставший первым выдающимся темнокожим художником американской живописи - в качестве символа надежды незадолго до гражданской войны. Но что означает то, что Байден снова повесил картину "Авеню в дождь" Чайльда Гассама, написанную в 1917 году - одну из картин с американским флагом, с помощью которых художник с 1916 года призывал США к вступлению в войну?".

"Возможно, нарисованное море флагов это также уступка избирателям Трампа, наиболее радикальные представители которых недавно вторглись в Капитолий; им Байден тоже должен предложить сильные образы, если он хочет, чтобы национальное примирение удалось", - рассуждают авторы публикации.

В кабинете китайского президента Си Цзиньпина висит изображение Великой Китайской стены, продолжает издание. "После того, как в конце XIX века Китай, будучи униженным европейскими державами, открыл себя как нацию, Великая стена (...) стала символом этой отгораживающейся и готовой к обороне нации. Часто используемым объектом патриотического искусства она стала, как писал историк искусства Гао Минлу, после 1930-х годов и войны против Японии. Таким образом, холст является точным соответствием программы Си Цзиньпина о "великом возрождении китайской нации", которая в свою очередь является пересмотром традиции в духе современного национализма".

"Когда в 2006 году Ангела Меркель переехала в ведомство канцлера, она сняла со стены "Пикирующего орла" Георга Базелица, которого повесил Герхард Шредер, чтобы вместо него повесить позади письменного стола портрет Конрада Аденауэра у озера Комерзее, написанный за несколько дней художником Оскаром Кокошкой в 1966 году. Спустя 15 лет Аденауэр все еще здесь. Впрочем, там, где висели любимые Меркель картины Эмиля Нольде, "Разрушитель" (1936) и "Цветущий сад" (1915), на которые она смотрела, сидя за своим столом, теперь белая стена. В 2019 году канцлер вернула картины Фонду прусского культурного наследия, когда в связи с проведением в Берлине выставки "Эмиль Нольде - немецкая легенда. Художник во времена национал-социализма" вновь разгорелись дебаты о том, что, в сущности, было известно уже давно: экспрессиониста Нольде нацисты оклеветали "дегенератским художником". В то же время он был членом национал-социалистической партии, антисемитом, расистом и до конца был убежденным национал-социалистом. Его произведения также являлись для него вкладом в национал-социализм", - говорится в статье.

"Канцлер пришла к выводу, что пока ей нравится белая стена без новой картины вместо произведений Нольде и можно оставить все так, как есть", - сообщил в апреле 2019 года представитель правительства. С тех пор, как говорят сегодня в ведомстве канцлера, ничего не изменилось. Можно было бы утверждать, что пока стена в кабинете Меркель остается белой, она ничего не символизирует. Но в пустующей стене (...) можно увидеть и рефлексию по поводу переплетения искусства и национал-социализма, которое выставляют напоказ здесь каждый день", - отмечает Frankfurter Allgemeine.

"Известный своими крылатыми свинцовыми книгами и не брезгующий символичным китчем Ансель Кифер по приглашению Макрона оформил в Пантеоне витрины, на которых возвышаются цветы из колючей проволоки или дефилируют пустые детские платья. Война и сила выглядят у него как мистические силы природы, как туман накрывающие мир, а не как что-то, что имеет политические причины. Давний вопрос: должно ли искусство волновать, показывать что-то и побуждать к размышлениям или же утверждать, что ситуация в мире является результатом неизменного conditio humana, условия существования человека? Здесь кто-то нажал на вторую кнопку".

"Много дерева и немного золота, из которого отлит двуглавый орел, но ни одной картины - так выглядит кабинет Путина, по крайней мере официальный в Кремле. Ему нравятся пустые стены, подумает кто-то и ошибется. Ведь в Кремле есть и закулисные комнаты".

"Здесь я работаю с документами", - сказал Путин в интервью государственному телеканалу в 2020 году и открыл дверь в одну из таких комнат. Что можно там увидеть? Над кожаным диваном возвышается икона Христа почти в человеческий рост, написанного в старинном стиле, в голубом одеянии и с открытой Библией. Там также есть и потрет отца Путина; написанный в стиле настоящего агитпропа, он изображает его военным моряком. Отца также звали Владимир, он служил в Севастополе, ушел на войну, бомбил железнодорожные линии, был ранен, спасся, чтобы потом защищать Ленинград. (...) Для Путина история его семьи - это история России, история победителей, героев и настоящего величия. Но что означает Иисус? Как он сочетается с коммунизмом? В путинской России вполне сочетается, ведь Иисус символизирует не только действительное величие и Россию, но и старую христианско-феодальную царскую Россию. И в сочетании с коммунистической Россией это создает небольшое, особенное смешение идеологий, с помощью которого Путин не только хочет переписать историю, но и написать самого себя. Однако его история слишком сфокусирована на прошлом для того, чтобы стать будущим", - пишет издание.

"В кабинете турецкого президента есть портрет основателя государства Мустафы Кемаля Ататюрка. (...) Ататюрк хотел видеть страну современной, обращенной к Западу. (...) То, что его портрет теперь украшает дворец президента, который похож на османский Дисней Уорлд, а живет в нем человек, идеализирующий Османскую империю, превративший Собор Святой Софии снова в мечеть и поворачивающий вспять реформы основателя государства, ему бы не понравилось. (...) Тяжело видеть в этом знак уважения. На ум скорее приходят правители древних культур. Они выставляли регалии лишенного власти предшественника как трофеи. Это давало понять: чтобы он ни создал, теперь это во власти настроения нового правителя. Также приходится думать и об охотниках за крупной дичью - с головой убитого льва на стене", - пишет Frankfurter Allgemeine.