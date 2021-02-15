Россиянки в красном

"В последние дни тысячи людей в Instagram выставляют свои фотографии в одежде одного цвета. Пригодна ли мода в качестве средства протеста?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Катя Федорова живет в Москве, она fashion-журналистка и активно ведет свой блог в Instagram. Там она публикует всё возможное из своей жизни: фотография с модного показа (561 лайк), фотография дочери (661 лайк), видео с бокалом, стоящим на салфетке от Prada (8471 просмотр). Ее недавний пост понравился более чем 20 тыс. людей. На фотографии Катя Федорова одета в красный свитер, (...) "в знак поддержки Юлии Навальной, а также всех задержанных и осужденных за то, что не боялись выражать свои взгляды", написала она под ней, добавив хэштег #негрустивсебудетхорошо, ставшие известными слова Навального, которые он сказал своей жене после оглашения приговора".

"Этот хэштег приобрел значимость в последние дни, его использовали уже более 14 тыс. раз, в основном женщины, публикующие фотографии себя в красной одежде".

"Протестные цвета: на уличных демонстрациях они уже более ста лет визуально объединяют людей в одну группу, - отмечает журналистка Дженнифер Вибкинг. - В США женщины в белом, суфражистки, уже в начале XX века боролись за свои права. В 1970-е годы геи обратили на себя внимание цветами радуги в Сан-Франциско. (...) Платья красного и белого цветов во время "кедровой" революции в Ливане (2005), зеленые платки в Иране (2009), флаги оранжевого цвета на Украине (2014). Или Гонконг: в 2014 году те, кто боролись за демократию, носили желтые ленты. В 2019 году в моде была черная одежда", - говорится в статье.

"Таким образом, то, что носят люди, зачастую показывает и то, что они думают. Это еще чаще происходит в эпоху соцсетей, когда протест можно выражать не только публично на демонстрации - о своем мнении каждый может заявить в любое время, и зачастую ему потребуется для этого лишь выразительная фотография. (...) Группа, договорившаяся об атрибутах, превращается в цифровое движение. Это люди в розовых шапках с кошачьими ушками или в черных футболках Black Lives Matter - или женщины в красных платьях. Так смысл российского хэштега становится понятным всем", - пишет Frankfurter Allgemeine.