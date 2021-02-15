Доставка на дом - бедствие для окружающей среды?

"(...) Для многих доставка на дом стала рефлексом, простимулированным последовательными карантинами и введением комендантского часа. Будь то продукты питания, готовые блюда, одежда или культурные ценности, 87% французов сейчас делают покупки в интернете. Но они, "похоже, не всегда осознают влияние электронной коммерции на окружающую среду, как в плане доставки, так и упаковки", - указывает исследование, проведенное в 2020 году американской исследовательской компанией Harris Interactive Institute. 63% из них считают, что доставка вполне экологична", - пишет журналистка Le Figaro Анна-Лора Фремон.

"Конечно, торговля по интернету ограничивает передвижения, отмечается в недавнем докладе Агентства по охране окружающей среды и энергетики (Ademe). Но это "способствует сверхпотреблению". Срочная доставка, особенно небольшими партиями, увеличивает количество поездок, отсюда происходит рост расхода топлива и выбросов парниковых газов". В 2011 году Ademe подсчитало, что при онлайн-покупке выделяется, в среднем, 12 граммов углекислого газа: "Таким образом, 10 онлайн-покупок представляют собой выбросы CO2, эквивалентные 1 км пути на автомобиле, учитывая выбросы в 120 г CO2/км", - передает автор статьи.

"Несомненно то, что "сегодня французы все больше и больше покупают за границей. Однако их товары транспортируются по воздуху, поэтому объем выбросов углекислого газа стремительно растет", - отмечает Хан Нгуен, менеджер по маркетингу parcelLab, компании, специализирующейся на постпродажном обслуживании. (...) "Интернет-торговля увеличивает и ускоряет поток товаров в глобальном масштабе, на гораздо большие расстояния и с большей частотой, чем при традиционной физической торговле", - соглашается Фредерик Бордаж, эксперт консорциума NegaOctet по оценке воздействия цифровых услуг на окружающую среду.

"(...) Упрощенные транзакции, товары, которые можно легко сравнивать... все это означает, что "мы покупаем больше вещей, которые нам не нужны", - добавляет Жюли Оржеле, эксперт компании Negaoctet.

"(...) Символом бума электронной коммерции, несомненно, является Amazon, лидер во всех товарных категориях, вместе взятых: 78% французских онлайн-потребителей непродовольственных товаров говорят, что за последние двенадцать месяцев они совершали покупки на этой платформе. Ожидается, что к концу 2022 года американский гигант будет иметь общий парк из 85 самолетов, сообщает агентство Bloomberg. Компания Amazon со своей стороны объясняет, что ее чистый оборот "вырос на 22% в 2019 году", в то время как "общий углеродный след" увеличился на 15% за тот же период. (...) Amazon утверждает, что хочет стать более "экологичной": к 2030 году компания планирует сделать половину своих поставок углеродно- нейтральными в рамках плана "нулевые поставки". В частности, объявлен заказ на 100 тысяч электромобилей", - пишет Le Figaro.

"(...) Исследование parcelLab, проведенное среди 100 крупнейших интернет-магазинов Франции (Auchan, Darty, Sephora...), показывает, что 24 из них предлагают экологически чистую доставку. Но для более экологичной интернет-торговли следует учитывать не только выбросы, но и отходы, образующиеся из-за иногда чрезмерной упаковки. Из этих 100 интернет-магазинов 66 используют не такую упаковку, которая адаптирована к размеру продукта, а стандартные модели коробок, которые занимают ненужное место в машине для доставки", - отмечает Фремон.

"Нужно избегать экспресс-доставки, объединять покупки, продвигать доставку до пункта выдачи или быть дома, чтобы доставка прошла успешно с первого раза... Потребитель интернет-магазина тоже должен участвовать в игре. Однако, по данным исследования Harris Interactive Institute, уважение к окружающей среде является последним критерием, который имеет значение при выборе способа доставки. Менее половины респондентов (44%) заказывают несколько товаров одновременно, а 65% выбрасывают упаковку вместо ее повторного использования", - резюмирует Le Figaro.