Путин отчитывает Запад из-за Навального

"(...) В глазах российских властей Алексей Навальный является инструментом Запада, который использует оппозиционера для дестабилизации страны. Одно из основных направлений обвинений Кремля по поводу его "предмета особой ненависти", заключенного в тюрьму уже больше месяца, взял на себя Владимир Путин, в то время как в воскресенье в нескольких городах России прошли акции в его поддержку. Протест происходил не в форме массовых демонстраций, жестоко подавленных в последние недели, а в виде символических инициатив, транслируемых социальными сетями", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Наши оппоненты или потенциальные противники (...) всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали", - заявил Владимир Путин во время встречи с руководителями российским СМИ, которая произошла в среду, но транслировалось в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24". По мнению президента России, демонстрации, последовавшие за возвращением и арестом Алексея Навального 17 января, подпитываются из-за границы в контексте пандемии коронавируса", - говорится в статье.

"Ведь фигуранта этого (Владимир Путин упорствует, не произнося имя оппозиционера) использовали именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе, у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе, по отношению к условиям, в которых они живут, к уровням своих доходов", - сказал глава Кремля. По его словам, у России "много достижений", среди которых он отмечает разработку вакцины "Спутник V", и "это уже начинает раздражать (наших противников)". "И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - сказал он.

"(...) С момента возвращения Алексея Навального российская полиция арестовала более десяти тысяч человек, многих приговорили к краткосрочным тюремным срокам. Поэтому команды оппозиционера решили отложить демонстрации до весны и изменить тактику. В воскресенье они запустили новый режим протеста, но уже не в виде крупных несанкционированных собраний, а путем акций типа "флешмобов". Такие методы применяли, в частности, протестующие в Белоруссии, которые отказались от больших парадов в центре города ради акций, проводимых в жилых кварталах, иногда даже с балкона своей квартиры", - указывает автор статьи.

"Так, команды Навального попросили участников акций выйти с фонариками или включенными смартфонами во двор своего дома и опубликовать фотографии в Интернете, - пишет Le Figaro - В День святого Валентина сторонникам Навального также предложили зажечь свечи и расположить их в форме сердечка на земле, в затем распространить эти изображения с хэштегом "Любовь сильнее страха"...

"Из-за разницы во времени фотографии этих событий начали распространяться утром по Telegram-каналу Алексея Навального с востока России на Камчатке и Сахалине, а затем постепенно на запад", - говорится в публикации.

"(...) В Москве около трехсот женщин собрались по призыву поэтессы и художницы Дарьи Серенко и образовали "цепь солидарности и любви" протяженностью более ста метров на улице Арбат, в центре столицы, в поддержку жены Алексея Навального Юлии. По словам организатора, это также стало выражением солидарности со всеми, "кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках", - передает журналист.

"В Санкт-Петербурге в еще одну "цепь" выстроились около сотни человек. Некоторые участницы держали цветы или бумажные сердечки с именами женщин, символизирующих противостояние российским властям. По данным НПО "ОВД-Инфо", специализирующейся на мониторинге акций протеста, в Казани аналогичная акция завершилась задержанием девяти человек", - резюмирует Ален Барлюэ.