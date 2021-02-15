Параноидальная вера в вечное унижение Западом загоняет Россию в новую изоляцию

"Украинский кризис, дело Навального, кибератаки - Россия и Запад возвращаются к гнетущим временам. То, что российское государство якобы окружено врагами, - это организованный политический самообман, удерживающий путинский режим у власти", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Год назад это стихотворение еще задорно цитировали на фоне коронакризиса. Теперь же оно могло бы стать лирикой о России Владимира Путина 2020-х годов. "Не выходи из комнаты", - писал Иосиф Бродский в 1970 году. (...) Тогда его окружало гнетущее время эпохи Брежнева. Государственная машина угнетения была хорошо смазана, работала бесперебойно и в основном бесшумно", - повествует журналист Маркус Цинер.

"Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером таким же, каким ты был, тем более - изувеченным?". Наверное, только в своей собственной комнате и даже не в туалете коммуналки Бродский чувствовал себя в безопасности. Мир снаружи был враждебным, опасным и не для слабонервных".

"Тот, кто сегодня посмотрит на кадры ареста протестующих, задержанных на протестах против приговора Алексею Навальному, невольно вспомнит Бродского. В последние недели жизнь в России стала еще больше несвободной. Тот, кто высказывает свое мнение, расплачивается за это. И цена растет практически ежечасно. Сегодня достаточно переслать твит, чтобы оказаться в камере, где находится в три раза больше людей, чем она вмещает, и где есть только один-единственный туалет у всех на виду. Государственная власть любезно оставила заключенным их мобильные телефоны, чтобы весть о методах обращения с людьми усердно распространялась. Путинской России нечего скрывать, ей даже больше не приходится сохранять видимость, она лишь хочет дать понять: тому, кто с нами свяжется, нужно быть к кое-чему готовым".

"Но в то время как этот нарратив действительно соответствует действительности, Россия в основном живет ложными рассказами. Их сегодня стало так много, а их опровержение так утомляет, что им даже не возражают. Как недавно поступил и Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым".

(...)

"Ключевой российский нарратив гласит, что Запад неуважительно обращается с Москвой, что он отверг ее протянутую руку и унизил страну. Доказывается это расширением НАТО на восток, которое якобы исключалось в переговорах, провалом западных консультантов-либералов во время неудачной российской экономической трансформации в 1990-е годы и якобы незаинтересованностью в предложениях Путина в начале нулевых".

"Однако отказа от расширения на восток, который в любом случае могли дать только суверенные государства, а, например, не американский президент, не было, как и российские реформаторы ельцинских лет не были лишь подчиненными западных экспертов. Скорее они самостоятельно следовали своему собственному пути. К тому же Запад вполне реагировал на предложения России, например, предложив сформировать партнерство для модернизации", - говорится в статье.

"Вместе с тем российский нарратив об унижении годится для того, чтобы сплотить собственный народ вокруг власти. (...) Угроза извне, враждебность соседей, изолированность России на международной арене: все это является основной политической ценностью, из-за которой критика отступает на второй план. Эта интерпретация вовсе не нова. Императору Александру III, правившему в конце XIX века, приписывают слова: "У России есть только два союзника: ее армия и флот".

"У России фактически нет союзников, занимающих высокое положение, - указывает автор статьи. - Союзником не является даже Китай, который был бы ей ближе всего ввиду структуры власти и идеологии. Для Пекина Москва в лучшем случае выгодна как поставщик ресурсов, не больше. Менее крупные соседи сотрудничают с ней постольку-поскольку. Мягкой силой, генерирующей власть благодаря эффективному управлению, а также экономическому и общественному успеху, Россия обладает в очень ограниченной степени, если обладает вообще. Чем страна обладает прежде всего, так это полицейской и военной силой. И аппаратом, умеющим применять эти инструменты власти".

"Однако этим немногого можно добиться, по крайней мере ничего конструктивного. Остается выступать лишь в роли разрушающей силы. Именно на этот путь Россия встала при Путине", - констатирует Цинер.

"То есть таким должен быть путь к российскому будущему? Советский Союз 2.0, испытывающий страх перед своими гражданами, притесняющий их, лишающий их дееспособности и заключающий их в тюрьмы? Действительно ли все должно быть так, как писал Иосиф Бродский в конце своего стихотворения? " Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция". Тому, кто живет в таком мире, Бродский советует вовсе отказаться от него. Это было бы возвращение гнетущих времен. Если это произойдет, это будет не меньше чем следующей российской трагедией", - заключает Neue Zürcher Zeitung.