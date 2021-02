15 февраля 2021 г. Эмма Перри | The Sun Пентагон признал, что хранит обломки НЛО и проводит над ними испытания "Пентагон признал, что хранит обломки НЛО и проводит над ними испытания, в сенсационном письме Разведывательного управления министерства обороны США, с которым ознакомилась газета The Sun". "Исследователь Энтони Брагалия отправил запрос в Разведывательное управление министерства обороны США на предоставление подробной информации обо всех материалах, связанных с НЛО, которыми располагает управление, и о результатах любых испытаний, которые они проводили на НЛО. (...) "В ответе, с которым ознакомилась газета The Sun, Разведывательное управление министерства обороны обнародовало 154 страницы результатов испытаний, включающих отчеты о загадочном металле под названием нитинол, помнящим свою первоначальную форму при сминании", - говорится в статье. "По утверждению Брагалии, это "ошеломляющее признание" со стороны правительства США, и документы показывают, что некоторые из полученных обломков имеют "экстраординарные возможности", включая способность делать объекты невидимыми или даже замедлять скорость света", - отмечается в публикации. "Пентагон признал, что располагает и проводит испытания над аномальными обломками НЛО, - заявил он изданию. - Они смогли узнать кое-что о материалах конструкций, имеющих огромные перспективы как футуристические материалы, которые навсегда изменят нашу жизнь". (...) По словам Брагалии, впервые он направил свой запрос в 2017 году, и управлению потребовалось три года на то, чтобы удовлетворить его. (...) "Мой запрос согласно Закону о свободе информации был очень конкретной - я запрашивал результаты испытаний обломков НЛО , а не материала, уже известного науке", - указал он. "По мнению Брагалии, часть материала, находящегося на испытаниях, могла быть получена в результате печально известного инцидента в Розуэлле 1947 года, когда в Нью-Мексико потерпел крушение НЛО. "Любопытно включение расширенных технических отчетов по нитинолу", - подчеркивает Брагалия. Нитинол - это сплав с памятью формы, который "запоминает" свою первоначальную форму при складывании или сминании и мгновенно и возвращается в исходную форму без следов сминания. Об этой характеристике металла, помнящего форму, сообщали многие свидетели в Розуэлле", - говорится в статье. "И все же управление не раскрыло некоторые подробности о материалах, в том числе информацию о том, что они могут иметь инопланетное происхождение (...). "Там также нет информации о химическом и элементном составе материала, а также о его происхождении, - указывает Брагалия. - Кроме того, там опущены имена задействованных ученых, но с тех пор я узнал некоторые из их имен и свяжусь с ними". "Письмо Разведывательного управления министерства обороны (...) показывает, что испытания проводились компанией Bigelow Aerospace, одним из частных подрядчиков Министерства обороны США, базирующихся в Лас-Вегасе, штат Невада. Компания уволила весь свой персонал, работавший на заводе в Вегасе, в марте прошлого года из-за пандемии - и неизвестно, где теперь могут храниться материалы НЛО. По словам Брагалии, все бывшее сотрудники завода, к которым он обращался за комментарием, загадочным образом отказались предоставить комментарии". "Все бывшие сотрудники отказали мне в каких-либо реальных комментариях, - сказал он. - Я подозреваю, что материалы были возвращены в Пентагон". Источник: The Sun