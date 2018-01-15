Чехия: почему победа на выборах заставляет самоуверенного Земана нервничать

"Действующий президент Чехии выиграл первый тур президентских выборов, набрав 38,5% голосов. Тем не менее, появляется все больше признаков того, что соперник Земана Драгош получит гораздо большие шансы во втором туре выборов, чем ожидалось вначале", - передает австрийское издание Die Presse.

По мнению автора публикации Ханса-Йорга Шмидта, Милош Земан находится сейчас в сложной ситуации. "Любое количество голосов менее 40% ниже его ожиданий", - считает журналист.

В действительности шансы обоих соперников равняются 50 на 50. Что касается "мнимого аутсайдера" Драгоша, то для него важное значение имеет обещание нескольких проигравших кандидатов оказать ему поддержку перед вторым туром выборов, говорится в статье.

К тому же, согласно опросу, проведенному чешским телевидением, в вопросе о том, кто больше достоин должности, Драгош превзошел остальных кандидатов; Земан занял последнее место. "Очевидно, многим чехам не нравится склонность Земана к грубости и алкоголю - либо тот факт, что Земан то и дело награждает орденами ставленников социалистического режима", - пишет Шмидт.

"Холодным ушатом воды" стала для Земана и недавняя критика со стороны премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Он удивительным образом недвусмысленно раскритиковал внешнеполитический курс Земана в направлении Москвы и Пекина. По мнению премьер-министра, Чехия относится к Западу, к ЕС и к НАТО. Высказывания Бабиша показывают, что премьер-министр может представить себе победу Драгоша, передает издание.

Тем не менее, некоторое время назад Драгош подписал документ, подготовленный научными кругами, в котором одобряется прием военных беженцев в Чехии. "В этом ключевом политическом вопросе большинство чехов поддерживают Земана, который принципиально выступает против беженцев из мусульманских стран. Если Земан использует этот козырь - на это можно рассчитывать, - то весы могут склониться в итоге на его сторону", - пишет автор в заключение.