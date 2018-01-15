Антикоррупционная прокуратура Испании разыскивает деньги, история с которыми вылилась в "Закон Магнитского"

"Антикоррупционная прокуратура разыскивает в Испании часть 200 миллионов евро, которые предположительно были похищены высокопоставленными чиновниками правительства Путина из российского госбюджета в 2007 году", - пишет журналистка El Mundo Мариса Рекуэро. "Расследование произошедшего спровоцировало смерть российского юриста Сергея Магнитского и вылилось в то, что США приняли "Закон Магнитского", закрывающий доступ на территорию страны и к ее банковской системе российским гражданам, которые предположительно коррумпированы", - говорится в статье.

"Генеральная прокуратура начала расследование на основании жалобы, поданной британской инвестиционной компанией Hermitage Capital Management, которой владеет предприниматель Билл Браудер, основатель инвестфонда Hermitage, на которого Магнитский работал в России в качестве юридического консультанта. В 2014 году Hermitage подавал в Прокуратуру другую жалобу, которой не был дан ход за недостатком элементов для начала процессуальных действий. Однако в ноябре прошлого года британская инвесткомпания расширила ее, дополнив новыми данными. На сей раз Антикоррупционная прокуратура сочла жалобу достаточно обоснованной, чтобы распорядиться о начале следственных действий", - сообщает издание.

"Hermitage обвиняет высокопоставленных чиновников администрации Путина в отмывании в Испании средств на сумму почти в 30 млн евро", - пишет издание.

"Предполагаемое отмывание в Испании, возможно, осуществлялось в основном через покупку недвижимого имущества, из которой извлекали выгоду как фирмы, так и физические лица, предположительно российского происхождения, а также через приобретение запчастей для автомобилей, стройматериалов, мебели, тканей и обуви. Антикоррупционная прокуратура расследует происходившее с 2008 по 2014 год", - пишет издание.