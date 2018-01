15 января 2018 г. Андрей Мовчан | Financial Times Как наладить разрушенную банковскую систему России "Коммерческие российские банки приходят к банкротству один за другим. В 2017 году "Открытие" и "Бинбанк" обанкротились в промежутке всего в несколько недель. В последние 17 лет 2,6 тыс. из 3 тыс. с небольшим зарегистрированных банков утратили лицензии. За годы неправильного управления Банк России, ЦБ страны, создал нечистоплотную и неэффективную банковскую систему. Сейчас она должна быть восстановлена с нуля", - пишет старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в статье для Financial Times. Автор пишет, что российская банковская система возникла на руинах советской, в 1990-е годы практиковались неблаговидные методы извлечения прибыли, в том числе отмывание денег и уклонение от налогов, и к 2000-м годам большинство выживших банков так и не превратились в законные приносящие доход учреждения. "Банкиры ожидали, что экономический рост России, подпитываемый ценами на нефть, покроет скрытые потери. Финансовый кризис 2008 года сокрушил эти надежды", - пишет Мовчан. "После пяти лет экономической стагнации следовало ожидать консолидации раздробленного банковского сектора. Но слияния и поглощения были редки, в основном потому, что Банк России создал условия, которые делают запрещенные операции и вывод активов намного более выгодными", - говорится в статье. "ЦБ допустил то, что российские банки прекратили выполнять свою главную функцию: быть эффективными посредниками на рынках капиталов", - полагает автор. "Банковская система нуждается в надзорном органе, независимом от ЦБ. Розничным банкам нужно запретить инвестировать в неликвидные активы, в то время как рынок ликвидных ценных бумаг нужно оставить инвесторам. Небанковские кредитные учреждения и площадка для займов должны стимулировать рынок различать между кредитованием и чистыми транзакциями, чтобы снизить угрозу чисто транзакционных операций. Чтобы вернуть на рынок элемент риска, страхование вкладов не должно ни в коем случае покрывать весь баланс и должно финансироваться вкладчиками путем страховых взносов", - рекомендует Мовчан. "Без этих мер российский банковский сектор останется обанкротившейся системой, которая лишь облегчает обогащение людей, знающих правила игры в системе", - заключает он. Источник: Financial Times