15 января 2018 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Кремль пытается подогреть интерес избирателей к путинской предвыборной кампании "Примерно за 60 дней до президентских выборов в стране Путин наконец начал предвыборную кампанию - в своем стиле. Имея за плечами 18 лет у власти, контроль над широким спектром институтов [власти] от судов до избирательной комиссии, он может позволить себе пренебречь соблазнением избирателей и просто указать на свой президентский послужной список", - рассказывает Кэтрин Хилл в Financial Times. "Однако Кремль боится, что слишком гладкая кампания опасна. Исследования показали, что один из существенных источников пассивности избирателей - обреченность, вызванная тем, что они в любом случае не могут вызвать политические изменения. И аналитики предупреждают, что это явление может переродиться в широко распространенное разочарование, которое будет сложнее контролировать, - говорится в статье. - Поэтому помощники Путина очень озабочены обеспечением того, чтобы результаты голосования являли его грядущую победу как можно более полноценной". Журналистка упоминает о том, что Путин открыл в Москве предвыборный штаб, "смоделированный по президентским предвыборным штабам в американских фильмах". "В погоне за явкой высокопоставленные чиновники также мобилизуют административный аппарат вплоть до региональных и местных правительств. Сергей Кириенко, заместитель начальника путинского штаба, в прошлом году сказал региональным губернаторам, что им нужно добиться, чтобы за Путина было отдано не менее 70% голосов при явке не менее 70%, - говорится в статье. - Это трудновыполнимая задача. Опросы показывают, что явка может оказаться на 10% ниже данного целевого показателя". "Поэтому Кремль рассматривает использование средств, неслыханных для предыдущих предвыборных гонок с участием Путина. Пресс-секретарь его избирательного штаба сказал, что его персонал предложит дебаты с участием "основного кандидата" - то есть президента. В прошлом Путин никогда не участвовал в таких дебатах", - передает Хилл. Власти также рассматривают возможность проведения референдумов по спорным вопросам в регионах, в которых явка угрожает быть особенно низкой. Критики Кремля полагают, что всеобщая мобилизация с целью укрепления позиций Путина с помощью административного ресурса - смертельный удар для российских ослабленных демократических институтов. "Они выиграли эти выборы. Сейчас их интересует только явка и ничего больше, - сказал в видеообращении мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. - И в этой ситуации все, кто будут допущены до выборов, будут участвовать не в выборах президента России, а в выборах Путина". Источник: Financial Times