15 января 2018 г. Джастин Маккерри | The Guardian "Города маразма": как Япония развивается с учетом своего стареющего населения "Потребовалась партия в гольф, чтобы убедить Масаши Цуду, что с его памятью на самом деле что-то не так. Тогда, когда ему было около 55 лет, торговый агент не смог запомнить четырехзначное число своего шкафчика в раздевалке. Несколько месяцев спустя у него были проблемы с тем, чтобы освоить новую компьютерную систему в офисе. Еще в одном случае его память отключилась, когда он должен был провести презентацию на работе", - пишет The Guardian. "Несмотря на то, что врачи два раза заверяли его, что причиной этих моментов рассеянности был стресс, Цуде, в конце концов, поставили диагноз преждевременной болезни Альцгеймера пять лет назад", - говорится в статье. "Япония оказалась в центре кризиса старческого слабоумия, который, как предупреждают эксперты, затронет и другие общества с быстро растущим пожилым населением в ближайшие десятилетия. По данным министерства здравоохранения, 4,6 млн человек страдают от какой-либо формы слабоумия, причем общая численность, как ожидается, увеличится примерно до 7,3 млн человек - или каждого пятого японца в возрасте старше 65 лет - к 2025 году", - отмечает издание. "Столкнувшись с резко увеличившимися медицинскими расходами и нехваткой профессиональных сиделок, города по всей Японии пытаются отойти от преимущественно медицинского, институционального подхода к уходу за больными к такому, в котором участвует все общество", - пишет газета. Поддержанный советом Мацуды, города, занявшегося этой проблемой еще раньше, план включает в себя привлечение внимания как жителей, так и компаний, таких как банки и сервисы такси, которые регулярно контактируют с пожилыми людьми. Существуют кафе и центры социально-медицинской помощи для страдающих слабоумием пациентов и их семей, сообщает издание. "С лета прошлого года город начал распространять стикеры с куар-кодом, которые можно наклеить на одежду, чтобы помочь полиции найти семьи людей, ушедших из своих домов и заблудившихся", - говорится в статье. "Несколько раз в месяц небольшие группы волонтеров надевают ярко-оранжевые нагрудники и обходят свои районы, распространяя листовки с информацией о службах для больных слабоумием и при случае помогая людям, попавшим в беду", - пишет газета. После серии небольших неприятных происшествий, пока жена Масаши Цуды Казуко была на работе, она убедила своего мужа посещать учреждение, оказывающее дневную медицинскую помощь. Там он и другие люди, страдающие слабоумием, выполняют легкие упражнения, поют под караоке, выращивают овощи и совершают прогулки под присмотром, говорится в статье. Источник: The Guardian