Запасись водкой и терпением: зимняя рыбалка как народный вид спорта

"Зимняя рыбалка является в России народным видом спорта. По оценкам экспертов, в России насчитывается от 20 до 30 млн рыбаков, занимающихся зимним ловом на озерах и реках. В запасе у рыбаков-любителей - чаще всего бутылка водки и много терпения", - пишет московский корреспондент Handelsblatt Андре Баллен.

Героем повествования стал 70-летний Дмитрий Иванович, который рыбачил на небольшой водоеме близ Александрова. Сидящий на льду, а точнее, на обернутом полиэтиленовым пакетом ведре, старик хорошо укутался: от мороза он защищен теплыми валенками и военной формой на подкладке, отмечает автор.

"Рыбаков на льду можно увидеть от Онежского озера в Карелии до дельты Волги у Астрахани, от Финского залива до Охотского моря", - пишет Баллен.

Многие рыбаки едва могут дождаться, пока установится ледяной покров. "Рано утром, когда еще темно, они готовы отправиться в путь. Рыболовные принадлежности, бур для льда, теплые вещи и термос являются основным снаряжением - но во многих случаях добавляется бутылка водки, коньяка или виски. Некоторые делают вид, что согреваются таким образом, другие говорят абсолютно открыто: "Рыбалка - это ведь отдых, здесь все должно быть для удовольствия".

"Это не самое безопасное удовольствие, - замечает журналист: - нередко происходят несчастные случаи. В нетрезвом состоянии многие мужчины переоценивают себя - или толщину льда. Из года в год десятки россиян тонут в ледяной воде".

"Однако и в этом году рыбаки до последнего, несмотря на оттепель, будут выходить на лед", - отмечает в заключение автор.