Безуспешное благословение Путина

"Текущий год - это год чемпионата мира по футболу в России. Однако в плане спорта дела у российской национальной команды идут плохо. Проблема упирается в профессиональную лигу: она является игровой площадкой для олигархов, под покровительством высших кругов", - уверен Андре Баллен, корреспондент немецкого издания Handelsblatt.

Футбол в России - это государственное дело: в российской премьер-лиге активное участие принимают функционеры не только с момента принятия решения о проведении в России чемпионата мира по футболу. "Это не означает равных возможностей для клуба, потому что и у бюрократов есть свои любимые футбольные клубы, и поэтому лига, так же как и на Западе, разделена на два класса. Бедные клубы борются за выживание, богатые - за первенство", - пишет журналист.

Так, бюджет ФК "Локомотив", спонсируемого РЖД, составляет примерно 80 млн евро. Самыми состоятельными футбольным клубами российской премьер-лиги являются "Зенит" и "Спартак Москва", передает издание.

"Зенит" в России является богачом: "благодаря великодушной поддержке государственного энергетического гиганта "Газпром" в текущем сезоне бюджет клуба составит около 160 млн евро. Ясно одно: клуб извлекает пользу из симпатий Кремля. Не только президент Владимир Путин, но и большая часть его непосредственного окружения родом из Санкт-Петербурга", - отмечает Баллен.

"Миллионные трансферы и огромные зарплаты: во времена нефтяного бума российские клубы пытались силой добиться успеха на международной арене. Благодаря этому "Зенит", по крайней мере, стал известным в европейском футболе. Результаты для российских клубов, тем не менее, неважные", - пишет автор.

Чтобы подготовиться к предстоящему чемпионату мира в собственной стране, Кремль, после "испорченного" чемпионата мира 2014 года в Бразилии, последовательно сокращал количество легионеров. "Однако без иностранных звезд ничего не получится, с одними только российскими игроками клубы будут неконкурентоспособны", - говорится в публикации.

Бюджет ФК "Спартак Москва" составляет около 120 млн евро, однако, в отличие от большинства других клубов, "Спартак" финансируется частным спонсором: много средств в команду инвестирует нефтяной концерн "Лукойл", сообщается в публикации.

"Самым необычным футбольным клубом в премьер-лиге является, вероятно, команда из Чечни. (...) Рамзан Кадыров является главным фанатом клуба ["Ахмат" (Грозный)] и подозрительными пожертвованиями обеспечивает клубу бюджет в размере 30 млн евро. Не такая и маленькая сумма для региона, в высшей степени зависимого от федеральных дотаций", - отмечает Баллен.

7 октября 2017 года Кадыров также организовал в Грозном дружеский матч в честь дня рождения Путина, для участия в котором в Чечню прилетели звезды международного футбола. В матче принял участие и сам Кадыров: "конечно, сильный путинский человек на Кавказе смог тоже забить гол в ворота, чтобы удовлетворить свое самолюбие", - говорится в статье.

"Сколько стоило это мероприятие, остается неизвестным. Не исключено, что его бюджет сопоставим с бюджетом самых маленьких клубов премьер-лиги", - отмечает в заключение автор.