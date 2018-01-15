Доклад испанского аналитического центра: Россия пользуется ситуацией в Каталонии

Испанская пресса пересказывает доклад, опубликованный Испанским институтом стратегических исследований (Instituto Español de Estudios Estratégicos - IEEE) - аналитическим центром, который подотчетен министерству обороны Испании. Доклад озаглавлен "Анализ геополитических тенденций в глобальном масштабе" (Análisis de tendencias geopolíticas a escala global) и опубликован за подписью Жузепа Бакеса, доктора политологии Барселонского университета, руководителя Группы исследований международной безопасности (Grupo de Estudios de Seguridad Intenacional). Испанских журналистов заинтересовали страницы доклада, посвященные России. Со своей стороны, газета ABC сообщает, что министерство обороны Испании отмежевалось от этого доклада.

"Согласно исследованию, опубликованному министерством обороны, Россия "пользуется каталонским вызовом, чтобы заниматься дестабилизацией" - таков заголовок в El Pais. Журналист Мигель Гонсалес приводит более пространные цитаты: согласно докладу, Москва "прибегает в этих целях к политике, призванной сеять замешательство на базе соцсетей, методами, похожими на те, которые применялись, чтобы повлиять на недавние выборы в США".

Автор доклада Жузеп Бакес считает: цель России - "подогревать разногласия в Каталонии, чтобы таким способом ослабить государство, состоящее в НАТО". Бакес предостерегает: "В будущем эта стратегия может повториться в других европейских государствах и, разумеется, в нашей же стране в связи с каталонским казусом или другими сходными/потенциальными". Издание комментирует: "Причем это предпринимается, хотя такая политика может в итоге повредить Кремлю, поскольку среди ближайших соседей и в самой России предостаточно случаев, когда националисты выдвигают свои требования".

La Vanguardia выносит в заголовок статьи, подготовленной информагентством EFE, ту же цитату о "каталонском вызове" и дестабилизации. Авторы статьи полагают: доклад Бакеса добавился к исследованию Миры Милошевич-Хуаристи из испанского аналитического центра Real Instituto Elcano. "Эта сотрудница писала, что "Россия ведет информационную войну с Испанией и остальными европейскими странами", а также утверждала, что, "хотя нет информационных следов", есть свидетельства того, что вмешательство в каталонский кризис исходит от фирм, близких к правительству Путина", - напоминают авторы.

После того, как Милошевич-Хуаристи выступила на парламентской комиссии, российский посол в Мадриде Юрий Корчагин заявил, что отрицает факт "российского вмешательства", и выразил полную поддержку "территориальной целостности Испании".

"Министерство обороны отмежевалось от исследования, в котором Путина обвиняют во вмешательстве в Каталонии" - извещает в заголовке ABC. Автор статьи, подписавшийся инициалами L.L.C., сообщает: "Министерство обороны категорично отмежевалось от доклада, в котором российское правительство открыто обвиняется в том, что воспользовалось "каталонским вызовом", чтобы заниматься дестабилизацией при помощи кампаний, сеявших "замешательство в соцсетях". Институт IEEE, опубликовавший документ, тоже снимает с себя ответственность, подчеркивает автор. В минувшую пятницу, на следующий день после публикации доклада, IEEE поспешил заявить: "За мысли, которые содержатся во всех опубликованных документах, ответственны их авторы, они не обязательно отражают мнение института или министерства".

Газета пишет: "Ни в одной европейской стране правительство не зашло так далеко, чтобы утверждать, что президент России стоит за злокозненными кампаниями, затеянными для вмешательства во внутренние дела этих стран. Правительство Испании тоже этого не сделало. Министр обороны Долорес де Коспедаль, выступая в ноябре прошлого года в Брюсселе, указала на действия, направленные на дезинформацию в целях дестабилизации через интернет, которые совершались с "российской территории", а также с "венесуэльской территории" и фокусировались на каталонском кризисе, но не сделала шагов дальше и избегала любых упоминаний о Кремле. "В этот момент, в фазе анализа и изучения, невозможно установить, какие организации это были, потому что невозможно с полной уверенностью утверждать, что это было российское правительство", - подчеркнула тогда Коспедаль.

Газета также напоминает, что президент Путин отверг обвинения во вмешательстве в электоральный процесс в европейских странах, изложенные в докладе американских сенаторов-демократов.