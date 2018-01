15 января 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня О "приемлемых" ядерных рисках спросите у жителей Гавайев "Гении Армагеддона в администрации Трампа утвердили концепцию ядерного будущего", - критикует сооснователь движения за уничтожение ядерного оружия Global Zero Брюс Блэр. Его "потрясает" заявление о готовности США применить ядерное оружие первыми. СМИ уделяют также много места инциденту с ошибочным оповещением о ракетной угрозе на Гавайях. "Эта ложная тревога усиливает настоящую тревогу по поводу ядерного риска", - пишет NYT. Инцидент с ложным оповещением о ракетной угрозе на Гавайях доказывает, что мир переживает новую холодную войну, и в наш век цифровых технологий она может быть особенно опасной, пишет обозреватель Die Welt Клаус Гайгер. В минувшие выходные жители Гавайев получили СМС-оповещения о том, что что в сторону штата летит баллистическая ракета и заверили людей, что это не учебная тревога. На островах началась паника. "Это действительно была не учебная тревога. Сотрудник местной МЧС случайно нажал на кнопку автоматического оповещения по СМС", - передает издание. Ложное оповещение стало символом того, что времена ядерной угрозы не ушли в прошлое, говорится в статье. Несколько недель назад северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые протестировал баллистическую ракету дальнего радиуса действия, и стало ясно: сталинистский режим угрожает ядерным оружием не только Южной Корее или Японии, но и США. Голливудские актеры Джим Керри и Джейми Ли Кёртис возмутились в соцсетях, что грубые угрозы Дональда Трампа в адрес Ким Чен Ына стали причиной нестабильной ситуации. Но "звезды могли бы раскритиковать и Барака Обаму, который многие годы позволял Пхеньяну морочить голову всему миру и изготавливать свою бомбу", замечает автор статьи. "Угрозы Трампа, какими бы вульгарными и странными они ни были, представляют собой, по сути, классический пример ядерной политики устрашения, - считает Гайгер. - В условиях холодной войны они обеспечивали стабильность. Возможно, в случае с Восточной Азией они также обеспечат стабильность". Опасность на примере Гавайев представляется иной, пишет Гайгер: "Это человеческая ошибка и ее неконтролируемые последствия". "Что если однажды кто-то снова нажмет не на ту кнопку - и разошлет уже не ошибочные СМС, а ракеты. Что если - и это больше всего беспокоит сегодня военных - "не та" кнопка будет нажата в результате хакерской атаки извне. Сегодняшний мир с его цифровыми технологиями находится в состоянии холодной войны. И это не учебная тревога", - заключает обозреватель. "Это был кошмар, раньше знакомый лишь родителям, бабушкам и дедушкам большинства ныне живущих людей, - страх ядерной атаки", - говорится в редакционной статье The New York Times. "Угроза приближающейся к Гавайям баллистической ракеты. Немедленно направляйтесь в укрытие. Это не учебная тревога", - говорилось в извещении, полученном в Приветливом штате утром в субботу. Вскоре власти объявили, что тревога была ошибкой. Однако инцидент заставил прочувствовать нарастающие опасения, что (...) президент Трамп сделает более реальной возможность применения ядерного оружия", - пишет издание. "В то время как многие задаются вопросом, стоит ли Трампа подпускать близко к ядерной "кнопке", он продвигает к воплощению планы по созданию нового ядерного оружия и расширению обстоятельств, когда оно может быть применено. Эти действия идут наперекор многолетней американской ядерной политике", - говорится в статье. "До Трампа никто представить себе не мог, что Соединенные Штаты способны снова применить ядерное оружие. Конвенциональная американская армия более чем сильна для того, чтобы защитить страну от большинства угроз. Но Трамп так расшатал этот ортодоксальный подход, что Конгресс начал обсуждать наложение ограничений на его единоличные полномочия нажать на ядерную кнопку. Расширение обстоятельств, при которых Америка может использовать ядерное оружие, также может стать для других ядерных стран обоснованием для использования их арсеналов против противников", - говорится в статье. И, как вам скажут жители Гавайев, мир не может себе позволить такой риск. "Гении Армагеддона в администрации Трампа окончательно утвердили свою концепцию ядерного будущего. Это по большей части перефразированные старые идеи прежних администраций, но одно ключевое расхождение прямо-таки потрясает: заявление о новообретенной готовности применить ядерное оружие США первыми и в превентивном порядке в случае конфликта с Россией и, возможно, с другими странами", - пишет ученый из Принстонского университета, сооснователь международного движения за уничтожение ядерного оружия Global Zero Брюс Блэр в статье для The Washington Post. Новый Обзор конфигурации ядерных сил в основном подтверждает предыдущие обязательства. Его авторы отстаивают затраты в размере 1,25 трлн долларов на замену устаревающего ядерного оружия. Кроме того, говорится, что ядерные силы США должны сдерживать - и, если сдерживание не даст результатов, атаковать - Россию, в случае если президент Владимир Путин отдаст приказ о неядерной атаке стратегического значения против США и их союзников по НАТО. Эта задача, по всей видимости, оправдывает приобретение нового оружия с зарядом малой мощности, пишет эксперт. Но какой сценарий российской агрессии оправдал бы подобную эскалацию? В документе указаны так называемые неядерные атаки стратегического значения против гражданского населения и инфраструктуры, пишет ученый. "Реалистичен ли такой сценарий? Возможно", - рассуждает он. Есть серьезные основания полагать, что в случае войны у русских будут возможности и намерения атаковать американскую и западноевропейскую гражданскую инфраструктуру (финансовую, энергетическую, транспортную и коммуникационную) при помощи кибероружия и неядерных сил; подобные точечные удары предусмотрены новой российской стратегией. "Но со стороны США реагировать на растущие угрозы сетям гражданского назначения, предлагая применить новое американское ядерное оружие с зарядом малой мощности, особенно недальновидно", - считает автор. "Правильным подходом со стороны Запада будет воспользоваться его потенциалом кибероружия и неядерных вооружений, чтобы противостоять России на собственных условиях, используя превосходство Запада в этих сферах и оставив бремя применения ядерного оружия первыми на плечах России", - заключает Блэр. В 1971 году Даниэль Эллсберг сделал этический выбор и пошел на риск всю жизнь провести в тюрьме во имя того, чтобы обнародовать "Документы Пентагона", 7 тыс. страниц сверхсекретных бумаг, способных изобличить ложь и провальные решения, которые стояли у истоков войны во Вьетнаме, пишет корреспондент итальянской La Repubblica Стефания Маурици. Журналистка побеседовала с 87-летним бывшим военным аналитиком Пентагона. Как передает автор, Эллсберг тайно скопировал не только документы о Вьетнаме, но и сверхсекретную информацию о последствиях атомной войны, включая прогнозы по жертвам и разрушениям, которые могли быть известны только инсайдерам. Однако эти документы так и не были опубликованы, говорится в статье: тропическая буря все уничтожила. Почти полвека спустя Эллсберг написал книгу "Машина Судного дня", чтобы раскрыть этот секрет и воссоздать экзистенциальную угрозу, которую представляет собой ядерное оружие". "Практически все опасности, о которых мы уже знали полвека назад, никуда не делись и по-прежнему неотложны, - заявил Эллсберг. - Было ясно уже в конце XX века, что ни закат холодной войны, ни администрации Билла Клинтона и позднее Барака Обамы не уничтожат или не уменьшат в значительной мере эти опасности". "США и НАТО должны не только принять политику "неприменения первыми" ядерного оружия - они должны также действовать в соответствии с ней, убрав из Европы все тактическое ядерное оружие, все виды которого очень уязвимы и могут привести к пуску на основе ложной тревоги", - считает аналитик. По его словам, то же касается и российского тактического оружия. "Вы выражали уверенность, что северокорейский лидер спланировал разрушительные ответные меры на случай, если его убьют", - сказала журналистка. "В книге я посвящаю много глав моему открытию почти 60-летней давности: США уполномочили использовать это оружие командующих на местах и нижестоящих людей в цепочке командования, схожие меры принял и СССР, чтобы гарантировать, что нападение, способное "обезглавить" обе столицы, не подорвет способность нанести ответный удар, - пояснил Эллсберг. - Нет оснований полагать, что Ким Чен Ын не создал нечто похожее". "А что насчет путинской России? У нее огромный ядерный арсенал, но вся дискуссия сосредоточена на ее хакерах", - заметила журналистка. "Угрозы со стороны Путина применить первым ядерное оружие - в связи с Украиной или Калининградом - безумны и аморальны в той же мере, в какой таковыми всегда являлись угрозы НАТО", - сказал бывший аналитик Пентагона. 