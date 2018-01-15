Дело Керимова: Александр Штудхальтер был помещен в предварительное заключение в Ницце

"Швейцарский финансист Александр Штудхальтер, подозреваемый в том, что послужил подставным лицом российскому миллиардеру Сулейману Керимову, находящемуся в центре масштабного расследования отмывания денег на Лазурном Берегу, был помещен в предварительное заключение в Ницце - об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба", - пишут швейцарская Le Temps, ссылаясь на агентство ATS.

В заявлении пресс-службы уточняется, что Штудхальтер "немедленно обратился в следственную палату Апелляционного суда Экс-ан-Прованса в ожидании того, что эта инстанция признает, как она это сделала в декабре прошлого года в случае других лиц, замешанных в этом деле, что такое заключение не имеет законных оснований", передает агентство.

"Окружение швейцарца выражает удивление, почему имеет место помещение под стражу, при том что разбирательство длится два с половиной года и первое обвинение снято", - говорится в статье. Штудхальтер, "который всегда отвечал на повестки, адресованные следственным судьей, продолжает решительно оспаривать как факты, которые ему вменяют, так и определение, которое им приписывается", рассказал тот же источник.

"Александр Штудхальтер, швейцарский финансист, чья семья сколотила состояние на профессиональных инструментах под маркой Hilti, обвиняется в отмывании денег, - уточняет агентство. - Судебные органы подозревают его в том, что он был подставным лицом для покупок недвижимости, осуществленных на самом деле Сулейманом Керимовым на мысе Антиб на явно заниженные суммы".