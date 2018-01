15 января 2018 г. Хелен Купер, Эрик Шмитт, Томас Гиббонс-Нефф и Джон Исмей | The New York Times Войска США тихо готовятся к крайнему случаю: войне с Северной Кореей "Во всех войсках офицеры и солдаты тихо готовятся к войне, которая, как они надеются, не настанет", - передают корреспонденты американской газеты The New York Times Хелен Купер, Эрик Шмитт, Томас Гиббонс-Нефф и Джон Исмей. "В прошлом месяце на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине 48 ударных вертолетов "Апач" в сочетании с тяжелыми военно-транспортными вертолетами "Чинук" поднялись в воздух в рамках учений, в которых практиковалось передвижение военнослужащих и снаряжения под боевой стрельбой по направлению к целям для атаки, - рассказывают журналисты. - Двумя днями позже в небе над Невадой 119 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск выпрыгнули из военно-транспортного самолета C-17 под покровом темноты в рамках учений, симулировавших зарубежное вторжение". "В следующем месяце на военных постах на всей территории США более 1000 солдат-резервистов будут практиковаться в создании мобилизационных центров, которые спешно передвигают вооруженные силы за рубеж, - говорится далее. - А с началом в следующем месяце зимней Олимпиады в южнокорейском городе Пхенчхан Пентагон планирует направить дополнительные войска спецназа на Корейский полуостров в качестве начального этапа того, что, по словам некоторых чиновников, может быть в конечном итоге созданием оперативной группы, базирующейся в Корее, наподобие тех, что сражаются в Ираке и Сирии. Другие чиновники заявили, что этот план связан исключительно с контртеррористическими усилиями". "Как министр обороны Джим Мэттис, так и генерал Джозеф Ф. Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, решительно выступают за использование дипломатии для борьбы с атомными амбициями Пхеньяна, - отмечает издание. - Война с Северной Кореей, заявил Мэттис в августе, была бы "катастрофической". Все же примерно два десятка нынешних и бывших чиновников Пентагона и высокопоставленных военных командующих заявили в интервью изданию, что учения в значительной степени отражают ответ войск на приказы Мэттиса и начальников штабов быть готовыми к любым возможным военным действиям на Корейском полуострове". "После борьбы на протяжении 16 лет с повстанцами в Ираке, Афганистане и Сирии американские командующие обеспокоены тем, что войска лучше подготовлены к преследованию боевиков, за которыми не стоит государство, чем к своей собственной традиционной миссии по противостоянию хорошо защищенным сухопутным державам, обладающим своими собственными грозными войсками и ПВО", - информируют авторы. Чиновники рассказали газете, что начальник штаба Сухопутных войск США, генерал Марк Милли на нескольких недавних встречах упоминал два катастрофических эпизода из истории американских войск (во время Второй мировой и Корейских войн), сравнивая их с тем, что может случиться, если войска не подготовятся к возможной войне с Северной Кореей. "Он призвал высокопоставленных руководителей Сухопутных войск привести подразделения в форму и выразил беспокойство касательно потери того, что он назвал мышечной памятью: как вести масштабную наземную войну, включая такую войну, в которой установленный противник может привлечь к сражению современные ПВО, танки, пехоту, военно-морские силы и даже кибероружие", - сообщают журналисты. Для Мэттиса планирование служит для успокоения Трампа, говорится далее. "В сущности, по словам аналитиков, оно оповещает президента о том, насколько серьезно Пентагон воспринимает угрозу, и защищает Мэттиса от предположений, что он шагает не в ногу с Трампом", - передает издание. "Работа войск заключается в том, чтобы быть полностью готовыми к каким бы то ни было непредвиденным обстоятельствам, что могут быть на горизонте", - заявила газете Мишель Флурной, высокопоставленная чиновница Пентагона в администрации Обамы и соосновательница WestExec Advisors, стратегической консалтинговой фирмы в Вашингтоне. "Даже если не было принято никого решения по Северной Корее и не было отдано никакого приказа, необходимость готовности к непредвиденным обстоятельствам, которые приходят прежде всего на ум президенту и его команде по национальной безопасности, будет мотивировать командующих пользоваться запланированными возможностями для учений, чтобы, на всякий случай, улучшить свою готовность", - добавила эксперт. "Так, например, в случае учений 82-й воздушно-десантной дивизии в Неваде в прошлом месяце солдаты Сухопутных войск практиковались в перевозке парашютистов на вертолетах и доставляли артиллерию, топливо и боеприпасы глубоко за линии, обозначенные как вражеские границы, - говорится в статье. - Маневры были нацелены на то, чтобы заставить врага сражаться на различных фронтах на ранней стадии боя". Чиновники заявили изданию, что маневры, отрабатываемые на этих учениях под названием Panthera Blade ("Лезвие пантеры"), могут быть использованы повсюду, а не только на Корейском полуострове. "Но в отличие от очень публичного наращивания сил в преддверии войны в Персидском заливе 1991 года и войны в Ираке в 2003 году, которая пыталась принудить иракского президента Саддама Хусейна к дипломатическому урегулированию, Пентагон пытается избежать предания огласке всех своих приготовлений, опасаясь ненароком спровоцировать ответ от Кима, лидера Северной Кореи", - отмечают журналисты. По словам издания, Мэттис и высокопоставленные командующие пытаются достичь равновесия, показывая, что, с одной стороны, войска готовы противостоять любому вызову, который представляет Северная Корея, в то же время активно поддерживая дипломатические инициативы по разрешению кризиса во главе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Источник: The New York Times